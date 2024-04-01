На форме сборной Германии запретят №44 из-за сходства с эмблемой СС
Представитель Adidas Оливер Брюгген заявил Bild, что в онлайн-магазине экипировщика нельзя будет заказать форму сборной Германии по футболу с номером 44, который из-за особенностей шрифта напоминает запрещенный символ СС (в виде двойной руны «зиг»).
Новую форму сборной Германии к Евро представили 14 марта. Основной комплект выполнен в белом цвете в сочетании с цветами флага (черным, желтым и красным), гостевая форма будет розово-фиолетовая.
Тему со сходством цифры 4 на белой форме с руной, а номера 44 с нацистским символом поднял журналист Тобиас Хух.
На Евро-2024 в сборной Германии игроки будут выступать под номерами с 1 по 23. Но в онлайн-магазине болельщики могут заказать майки с почти любым номером и фамилией — так, они не могут выбрать надписи «фюрер» или «Гитлер», но могут заказать фамилии министров гитлеровского режима Геббельса или Геринга.
В Немецком футбольном союзе (DFB) газете заявили, что не будут использовать № 44.
В июне 2023-го стало известно, что в Италии футболистам запретили играть под 88-м номером. Такое решение было принято властями и федерацией в рамках борьбы с антисемитизмом. Число 88 используется в неонацистских группировках как символ нацистского приветствия.
В марте DFB объявил, что с 2027 года сборная Германии будет играть в форме от Nike.
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