На форме сборной Германии запретят №44 из-за сходства с эмблемой СС

Цифра 4 на основном комплекте немецкой формы оказалась похожей на руну, а номер 44 — на запрещенную символику СС. В Adidas заявили, что заблокируют возможность заказать футболки с таким номером, как и с фамилией Гитлера

Футболист сборной Германии Джонатан Та (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Представитель Adidas Оливер Брюгген заявил Bild, что в онлайн-магазине экипировщика нельзя будет заказать форму сборной Германии по футболу с номером 44, который из-за особенностей шрифта напоминает запрещенный символ СС (в виде двойной руны «зиг»).

Новую форму сборной Германии к Евро представили 14 марта. Основной комплект выполнен в белом цвете в сочетании с цветами флага (черным, желтым и красным), гостевая форма будет розово-фиолетовая.

Тему со сходством цифры 4 на белой форме с руной, а номера 44 с нацистским символом поднял журналист Тобиас Хух.

На Евро-2024 в сборной Германии игроки будут выступать под номерами с 1 по 23. Но в онлайн-магазине болельщики могут заказать майки с почти любым номером и фамилией — так, они не могут выбрать надписи «фюрер» или «Гитлер», но могут заказать фамилии министров гитлеровского режима Геббельса или Геринга.

В Немецком футбольном союзе (DFB) газете заявили, что не будут использовать № 44.

В июне 2023-го стало известно, что в Италии футболистам запретили играть под 88-м номером. Такое решение было принято властями и федерацией в рамках борьбы с антисемитизмом. Число 88 используется в неонацистских группировках как символ нацистского приветствия.

В марте DFB объявил, что с 2027 года сборная Германии будет играть в форме от Nike.