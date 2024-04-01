Поздняков заявил, что МОК должен перенести Игры после слов мэра Парижа
Мэр Парижа Анн Идальго оказала «огромную услугу» МОК своими словами о том, что в столице Олимпиады будут не рады российским и белорусским спортсменам, поскольку в случае каких-то проблем винить будут местные власти. Об этом в своем телеграм-канале заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Идальго на прошлой неделе посетила Киев в четвертый раз с момента начала военных действий. На встрече с украинскими спортсменами мэр Парижа заявила, что их встретят «как героев». В 2023 году Идальго предлагала россиянам выступать на Играх в команде беженцев.
«По идее, если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то Международный олимпийский комитет должен как минимум перенести Игры в другое место», — написал Поздняков.
Глава ОКР отметил, что руководство МОК вообще никак не прокомментировало «индивидуальный политический демарш» Идальго, и задался вопросом, можно ли это расценивать как передачу полномочий по проведению Игр властям Парижа.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
Россиян на Игры допустили на условиях нейтрального статус. В МОК 19 марта сообщили, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 человек, при этом они не примут участие в параде атлетов на церемонии открытия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли новые ограничения для российских спортсменов.
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