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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Поздняков заявил, что МОК должен перенести Игры после слов мэра Парижа

Поздняков: после слов мэра Парижа МОК должен перенести Игры в другой город
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Анн Идальго во время поездки на Украину заявила, что на Олимпиаде будут не рады россиянам и белорусам. Станислав Поздняков назвал ее слова индивидуальным политическим демаршем и призвал МОК перенести Олимпиаду в другой город
Станислав Поздняков
Станислав Поздняков (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Мэр Парижа Анн Идальго оказала «огромную услугу» МОК своими словами о том, что в столице Олимпиады будут не рады российским и белорусским спортсменам, поскольку в случае каких-то проблем винить будут местные власти. Об этом в своем телеграм-канале заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Идальго на прошлой неделе посетила Киев в четвертый раз с момента начала военных действий. На встрече с украинскими спортсменами мэр Парижа заявила, что их встретят «как героев». В 2023 году Идальго предлагала россиянам выступать на Играх в команде беженцев.

«По идее, если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то Международный олимпийский комитет должен как минимум перенести Игры в другое место», — написал Поздняков.

Глава ОКР отметил, что руководство МОК вообще никак не прокомментировало «индивидуальный политический демарш» Идальго, и задался вопросом, можно ли это расценивать как передачу полномочий по проведению Игр властям Парижа.

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Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Россиян на Игры допустили на условиях нейтрального статус. В МОК 19 марта сообщили, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 человек, при этом они не примут участие в параде атлетов на церемонии открытия.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Станислав Поздняков Олимпийский комитет России (ОКР) МОК
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