Прощание с Борисом Спасским пройдет 4 марта в Преображенской церкви в Москве

Десятый чемпион мира по шахматам умер 27 февраля на 89-м году жизни. Он владел мировой шахматной короной в 1969–1972 годах. Церемония прощания пройдет в Преображенской церкви в Москве

Борис Спасский (Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press)

Церемония прощания с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским пройдет 4 марта в Москве в Преображенской церкви, которая входит в комплекс храма Христа Спасителя. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации шахмат России.

Начало церемонии — в 12:00 мск.

Спасский скончался 27 февраля на 89-м году жизни.

Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, со второй попытки победив в титульном матче Тиграна Петросяна, а в 1972-м в Рейкьявике уступил шахматную корону американцу Роберту Фишеру.

В составе сборной СССР он шесть раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад. В 1961 и 1973 годах Спасский выиграл чемпионат СССР, а в 1976-м эмигрировал во Францию, женившись на сотруднице французского посольства Марине Щербачевой.

В 2012-м Спасский вернулся в Россию, активно занимался популяризацией шахмат в стране, в 2018-м его избрали почетным президентом ФШР.