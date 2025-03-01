Прощание с Борисом Спасским пройдет 4 марта
Церемония прощания с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским пройдет 4 марта в Москве в Преображенской церкви, которая входит в комплекс храма Христа Спасителя. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации шахмат России.
Начало церемонии — в 12:00 мск.
Спасский скончался 27 февраля на 89-м году жизни.
Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, со второй попытки победив в титульном матче Тиграна Петросяна, а в 1972-м в Рейкьявике уступил шахматную корону американцу Роберту Фишеру.
В составе сборной СССР он шесть раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад. В 1961 и 1973 годах Спасский выиграл чемпионат СССР, а в 1976-м эмигрировал во Францию, женившись на сотруднице французского посольства Марине Щербачевой.
В 2012-м Спасский вернулся в Россию, активно занимался популяризацией шахмат в стране, в 2018-м его избрали почетным президентом ФШР.
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