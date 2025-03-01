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Эксклюзив

Кержаков отреагировал на повторение его рекорда Артемом Дзюбой

Дзюба сегодня забил свой 233-й гол в официальных матчах. В 2017 году Кержаков закончил карьеру с таким же результатом
Фото: Александр Кержаков (Валентина Певцова/ТАСС)
Фото: Александр Кержаков (Валентина Певцова/ТАСС)

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что спокойно отнесся к тому, что футболист «Акрона» Артем Дзюба повторил его рекорд по количеству голов в российском футболе.

«Я очень спокойно к этому отношусь. Можно ли эту погоню к рекорду сравнить с Овечкиным и рекордом Гретцки? Думаю, что нет», — сказал Кержаков.

Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд Кержакова по голам в карьере
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Александр Овечкин

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» отличился на 70-й минуте, забив свой 233-й гол в официальных матчах.

В текущем сезоне на счету Дзюбы три гола и три передачи в 11 матчах.

В 2017 году Кержаков завершил карьеру с рекордом в 233 гола в официальных матчах. Дзюба повторил его достижение. Также футболисту осталось совершить четыре результативных действия, чтобы повторить рекорд Дмитрия Лоськова (120 + 145) в чемпионатах России по системе «гол + пас».

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Полина Мельникова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Артем Дзюба Александр Кержаков
Александр Кержаков фото

Александр Кержаков

спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 ноября 1982 года
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