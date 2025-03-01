Кержаков отреагировал на повторение его рекорда Артемом Дзюбой

Дзюба сегодня забил свой 233-й гол в официальных матчах. В 2017 году Кержаков закончил карьеру с таким же результатом

Фото: Александр Кержаков (Валентина Певцова/ТАСС)

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что спокойно отнесся к тому, что футболист «Акрона» Артем Дзюба повторил его рекорд по количеству голов в российском футболе.

«Я очень спокойно к этому отношусь. Можно ли эту погоню к рекорду сравнить с Овечкиным и рекордом Гретцки? Думаю, что нет», — сказал Кержаков.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» отличился на 70-й минуте, забив свой 233-й гол в официальных матчах.

В текущем сезоне на счету Дзюбы три гола и три передачи в 11 матчах.

В 2017 году Кержаков завершил карьеру с рекордом в 233 гола в официальных матчах. Дзюба повторил его достижение. Также футболисту осталось совершить четыре результативных действия, чтобы повторить рекорд Дмитрия Лоськова (120 + 145) в чемпионатах России по системе «гол + пас».