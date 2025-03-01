Кержаков отреагировал на повторение его рекорда Артемом Дзюбой
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что спокойно отнесся к тому, что футболист «Акрона» Артем Дзюба повторил его рекорд по количеству голов в российском футболе.
«Я очень спокойно к этому отношусь. Можно ли эту погоню к рекорду сравнить с Овечкиным и рекордом Гретцки? Думаю, что нет», — сказал Кержаков.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» отличился на 70-й минуте, забив свой 233-й гол в официальных матчах.
В текущем сезоне на счету Дзюбы три гола и три передачи в 11 матчах.
В 2017 году Кержаков завершил карьеру с рекордом в 233 гола в официальных матчах. Дзюба повторил его достижение. Также футболисту осталось совершить четыре результативных действия, чтобы повторить рекорд Дмитрия Лоськова (120 + 145) в чемпионатах России по системе «гол + пас».
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов