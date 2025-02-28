Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд Кержакова по голам в карьере

Капитан «Вашингтона» перед возобновлением сезона РПЛ обратился к форварду «Акрона» с просьбой «поднажать», ведь ему не хватает одного гола, чтобы повторить рекорд Кержакова. Дзюба в ответ пожелал Овечкину побить рекорд Гретцки

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал форварду «Акрона» Артему Дзюбе побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за карьеру. Видео с пожеланием Овечкина опубликовано в телеграм-канале тольяттинского клуба.

«Артем, знаю, что у тебя скоро возобновляется сезон и [тебе] осталось всего немножко до рекорда. Давай, поднажми. Я наблюдаю. Удачи в сезоне», — сказал Овечкин.

Дзюба в ответ пожелал «Вашингтону» выиграть регулярный чемпионат, успехов в плей-офф, а Овечкину — побить рекорд Уэйна Гретцки.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году, забив 233 гола в официальных матчах. Это лучший результат среди российских футболистов. У 36-летнего Дзюбы 232 мяча. Также ему осталось пять голевых действий, чтобы повторить рекорд Дмитрия Лоськова в чемпионатах России по системе «гол+пас».

«Акрон» с 22 очками сейчас расположился на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В нынешнем сезоне Дзюба провел 11 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

На счету Овечкина 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 12, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).