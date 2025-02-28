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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд Кержакова по голам в карьере

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Капитан «Вашингтона» перед возобновлением сезона РПЛ обратился к форварду «Акрона» с просьбой «поднажать», ведь ему не хватает одного гола, чтобы повторить рекорд Кержакова. Дзюба в ответ пожелал Овечкину побить рекорд Гретцки
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал форварду «Акрона» Артему Дзюбе побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за карьеру. Видео с пожеланием Овечкина опубликовано в телеграм-канале тольяттинского клуба.

«Артем, знаю, что у тебя скоро возобновляется сезон и [тебе] осталось всего немножко до рекорда. Давай, поднажми. Я наблюдаю. Удачи в сезоне», — сказал Овечкин.

Дзюба в ответ пожелал «Вашингтону» выиграть регулярный чемпионат, успехов в плей-офф, а Овечкину — побить рекорд Уэйна Гретцки.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году, забив 233 гола в официальных матчах. Это лучший результат среди российских футболистов. У 36-летнего Дзюбы 232 мяча. Также ему осталось пять голевых действий, чтобы повторить рекорд Дмитрия Лоськова в чемпионатах России по системе «гол+пас».

«Акрон» с 22 очками сейчас расположился на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В нынешнем сезоне Дзюба провел 11 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

На счету Овечкина 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 12, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Акрон Артем Дзюба Александр Овечкин Александр Кержаков
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Александр Кержаков фото

Александр Кержаков

спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 ноября 1982 года
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