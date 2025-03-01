Глава ФИФА рассказал, что Трамп не просил допустить сборную России на ЧМ

Джанни Инфантино отметил, что сейчас «есть более важные темы для обсуждения, чем футбол», но в ФИФА хотят, чтобы играли все страны

Джанни Инфантино (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал The Guardian, что президент США Дональд Трамп не просил его рассмотреть возможность допуска сборной России к чемпионату мира 2026 года.

«Меня не просили об этом. Думаю, что есть более важные темы для обсуждения, чем футбол. Но мы хотим, чтобы все страны играли. Если есть небольшая роль, которую футбол может сыграть, как только наступит мир, то, конечно, мы это сделаем. Мы с нетерпением ждем, когда все страны мира смогут играть в футбол», — сказал Инфантино.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на стадионе «Метлайф» (штат Нью-Джерси).

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров УЕФА и ФИФА и играет только товарищеские матчи. К жеребьевке отбора на ЧМ-2026 ее не допустили.

В декабре прошлого года глава РФС Александр Дюков говорил, что в 2025-м ожидает возвращения сборных России и клубов к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.