 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Глава ФИФА рассказал, что Трамп не просил допустить сборную России на ЧМ

Глава ФИФА Инфантино: Трамп не просил допустить сборную России на ЧМ-2026
Джанни Инфантино отметил, что сейчас «есть более важные темы для обсуждения, чем футбол», но в ФИФА хотят, чтобы играли все страны
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал The Guardian, что президент США Дональд Трамп не просил его рассмотреть возможность допуска сборной России к чемпионату мира 2026 года.

«Меня не просили об этом. Думаю, что есть более важные темы для обсуждения, чем футбол. Но мы хотим, чтобы все страны играли. Если есть небольшая роль, которую футбол может сыграть, как только наступит мир, то, конечно, мы это сделаем. Мы с нетерпением ждем, когда все страны мира смогут играть в футбол», — сказал Инфантино.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на стадионе «Метлайф» (штат Нью-Джерси).

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров УЕФА и ФИФА и играет только товарищеские матчи. К жеребьевке отбора на ЧМ-2026 ее не допустили.

В декабре прошлого года глава РФС Александр Дюков говорил, что в 2025-м ожидает возвращения сборных России и клубов к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 ФИФА Джанни Инфантино Дональд Трамп сборная России по футболу
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Инфантино заявил, что США во главе с Трампом великолепно проведут ЧМ-2026
Спорт
ЧМ-2026 по футболу в России покажет «Матч ТВ»
Спорт
Состоялась жеребьевка отбора на ЧМ-2026 в зоне УЕФА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 10:20
Глава ФИФА рассказал, что Трамп не просил допустить сборную России на ЧМСпорт, 14:35
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 14:33
КХЛ назвала лучших игроков февраляСпорт, 14:30
Украина атаковала «Турецкий поток» в день визита Зеленского в ВашингтонПолитика, 14:25
WSJ узнала, что Трамп поручил изучить варианты прекращения помощи УкраинеПолитика, 14:20
Песков оценил внешний вид Зеленского фразой «выглядит не очень»Политика, 14:16
NBC узнал, почему Вэнс вступил в перепалку с ЗеленскимПолитика, 13:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Красноярском крае погибла участница конкурса по поеданию блиновОбщество, 13:44
В ЦБ допустили обсуждение снижения ключевой ставки на заседании в мартеФинансы, 13:40
Врачи назвали риски идеи отработки после вуза: «Будут бессловесные рабы»Общество, 13:37
«Авангард» продлил контракт с рекордсменом КХЛСпорт, 13:36
Глава ВСК возглавил департамент строительства МинобороныПолитика, 13:27
В ЦБ связали укрепление рубля со «спекулятивной эйфорией» на рынкахФинансы, 13:18
WSJ сообщила, что Мексика увидела угрозу войны с СШАПолитика, 13:17