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Лучший игрок НБА 2023 года выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Лучший игрок НБА 2023 года Эмбиид выбыл до конца сезона из-за травмы колена
Джоэл Эмбиид провел только 19 матчей в нынешнем сезоне. Теперь в «Филадельфии» решили сосредоточиться на долгосрочном лечении колена центрового
Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид (Фото: Stacy Revere / Getty Images)

Центровой «Филадельфия Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит остаток сезона в НБА из-за травмы колена. Об этом сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

30-летний Эмбиид весь сезон мучился с коленом, ему делали многочисленные инъекции с целью уменьшить отек и дискомфорт. Но в итоге состояние лишь ухудшилось, и в клубе решили сосредоточиться на долгосрочном лечении игрока.

В текущем сезоне центровой провел только 19 матчей, набирая в среднем 23,8 очка и делая 8,2 подбора. Помимо проблем с коленом он отбыл трехматчевую дисквалификацию за то, что толкнул журналиста, а в середине декабря получил перелом пазухи носа.

В прошлом сезоне Эмбиид сыграл 39 из 82 игр из-за разрыва мениска.

Олимпийский чемпион Парижа в составе сборной США Эмбиид считается самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА сезона 2022/23. 

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Филадельфия Севенти Сискерс Джоэл Эмбиид
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