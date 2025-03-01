Лучший игрок НБА 2023 года выбыл до конца сезона из-за травмы колена
Центровой «Филадельфия Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит остаток сезона в НБА из-за травмы колена. Об этом сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
30-летний Эмбиид весь сезон мучился с коленом, ему делали многочисленные инъекции с целью уменьшить отек и дискомфорт. Но в итоге состояние лишь ухудшилось, и в клубе решили сосредоточиться на долгосрочном лечении игрока.
В текущем сезоне центровой провел только 19 матчей, набирая в среднем 23,8 очка и делая 8,2 подбора. Помимо проблем с коленом он отбыл трехматчевую дисквалификацию за то, что толкнул журналиста, а в середине декабря получил перелом пазухи носа.
В прошлом сезоне Эмбиид сыграл 39 из 82 игр из-за разрыва мениска.
Олимпийский чемпион Парижа в составе сборной США Эмбиид считается самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА сезона 2022/23.
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