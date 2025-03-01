Какие рекорды НХЛ побил или повторил Овечкин в этом сезоне

«Вашингтон Кэпиталз» 1 марта сыграет против «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «РБК Спорт» вспомнил, какие рекорды побил или повторил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 1 марта проведет домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Последняя игра против «Сент-Луиса» (2:5) стала для российского нападающего худшей в сезоне (его показатель полезности составил «-4»).

На данный момент в сезоне он в среднем забрасывает 0,697 шайбы за игру — 30 голов в 43 матчах. Всего на счету форварда 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему надо 11 раз поразить ворота в оставшихся 23 играх сезона.

Овечкин 23 февраля оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Так как одна из шайб Овечкина стала победной, россиянин повторил рекорд чеха Яромира Ягра по количеству победных голов в карьере. Теперь у обоих по 135 таких шайб.

В ноябре 2024-го года Овечкин стал самым возрастным лидером снайперской гонки в истории НХЛ. Тогда в матче против «Юты» (6:2) он сделал дубль и с 15 шайбами единолично возглавил снайперскую гонку лиги. На тот момент Овечкину было 39 лет и 62 дня.

Также в нынешнем сезоне Овечкин обновил свой же рекорд по числу сезонов более чем с 30 голами. Он в 19-й раз в карьере преодолел эту отметку.

Кроме того, Овечкин стал четвертым игроком НХЛ в возрасте 39 лет и старше, который смог за один сезон регулярного чемпионата забросить 30 и более голов. Ранее в истории лиги это удавалось Горди Хоу, Джонни Буцику и Теему Селянне.

В сезоне 2022/23 Овечкин стал рекордсменом по сезонам с 40+ голами. Он в 13-й раз в своей карьере достиг этой отметки, побив рекорд Уэйна Гретцки. Также он делит с Гретцки и Майком Босси рекорд по числу сезонов с результативностью 50+. Овечкин является самым возрастным игроком, забросившим 50 шайб за сезон.

Также россиянин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 200 и более шайб в трех разных десятилетиях.