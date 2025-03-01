Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 10 шайб
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам за карьеру до десяти шайб.
Перед игрой с «Тампой» на счету Овечкина было 883 шайбы — ему оставалось 11 голов до повторения рекорда канадца и 12 — чтобы установить новое достижение.
Овечкин забил на 57-й минуте, но гол не спас «Вашингтон» от поражения в матче — встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе посетителей шайбы забросили Митчелл Чаффи, Гейдж Гонсалвес и Брэндон Хагель.
При сохранении текущих темпов результативности Овечкина его рекорд ожидается в начале апреля.
Овечкину 39 лет, он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и трехкратным чемпионом мира в составе России.
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