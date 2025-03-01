 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Овечкин и рекорд Гретцки ,  
0 

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 10 шайб

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Александр Овечкин забросил в ворота «Тампы» свою 884-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, но гол не спас команду от поражения в матче
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам за карьеру до десяти шайб.

Перед игрой с «Тампой» на счету Овечкина было 883 шайбы — ему оставалось 11 голов до повторения рекорда канадца и 12 — чтобы установить новое достижение.

Овечкин забил на 57-й минуте, но гол не спас «Вашингтон» от поражения в матче — встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе посетителей шайбы забросили Митчелл Чаффи, Гейдж Гонсалвес и Брэндон Хагель.

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

При сохранении текущих темпов результативности Овечкина его рекорд ожидается в начале апреля.

Овечкину 39 лет, он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и трехкратным чемпионом мира в составе России.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Вратарь «Флэймз» заявил, что будет рассказывать детям о голах от Овечкина
Спорт
Одноклубник назвал Овечкина единственным в своем роде
Спорт
НХЛ обновила сроки, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Остановил Винисиуса. Главное о новичке «Динамо»Спорт, 00:00
Бразилия призвала Уругвай, Мексику и Колумбию к участию в саммите БРИКСПолитика, 01 мар, 23:50
Макрон пообещал поддержку Украине на сотни миллиардов евроПолитика, 01 мар, 23:48
Житель Курской области получил ранение при атаке дронаПолитика, 01 мар, 23:21
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 10 шайбСпорт, 01 мар, 23:17
Уолтц рассказал о совете команды Трампа прекратить переговоры с ЗеленскимПолитика, 01 мар, 23:05
Стармер пообещал Зеленскому поддержку после его спора с ТрампомПолитика, 01 мар, 22:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК России завел дело о теракте после нападения на участок в АбхазииПолитика, 01 мар, 22:38
Фицо заявил, что Словакия не окажет Украине военной помощиПолитика, 01 мар, 22:25
Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение в память о ЛистьевеОбщество, 01 мар, 22:12
Тутберидзе раскритиковала судейство в финале юниорского Гран-при РоссииСпорт, 01 мар, 21:50
Явка во втором туре выборов президента Абхазии превысила 70%Политика, 01 мар, 21:36
Рекордсмена сборной России признали лучшим новичком февраля в НХЛСпорт, 01 мар, 21:33
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и вернулся в лидеры РПЛСпорт, 01 мар, 21:26