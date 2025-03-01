Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 10 шайб

Александр Овечкин забросил в ворота «Тампы» свою 884-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, но гол не спас команду от поражения в матче

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам за карьеру до десяти шайб.

Перед игрой с «Тампой» на счету Овечкина было 883 шайбы — ему оставалось 11 голов до повторения рекорда канадца и 12 — чтобы установить новое достижение.

Овечкин забил на 57-й минуте, но гол не спас «Вашингтон» от поражения в матче — встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе посетителей шайбы забросили Митчелл Чаффи, Гейдж Гонсалвес и Брэндон Хагель.

При сохранении текущих темпов результативности Овечкина его рекорд ожидается в начале апреля.

Овечкину 39 лет, он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и трехкратным чемпионом мира в составе России.