Кого из звезд футбола ловили на допинге

Чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали за положительную допинг-пробу. Кто еще из звезд футбола попадался на допинге — в материале «РБК Спорт»

Поль Погба (Фото: Harry How / Getty Images)

Чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали за положительную допинг-пробу, в которой были обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона».

Допинг-проба была сдана 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:0). В октябре стало известно, что проба «Б» также оказалась положительной.



Как пишет La Repubblica, версию защиты о случайном попадании допинга в организм сочли неубедительной. Погба отказался от сделки по признанию вины.

«РБК Спорт» вспомнил, кто из звезд футбола ранее попадался на допинге (без учета игроков, оправданных позднее).

Диего Марадона

Диего Марадона (Фото: Bongarts/Getty Images)

Легендарный аргентинец Диего Марадона за свою карьеру был трижды пойман на допинге. Впервые это случилось в 1991 году, тогда он был уличен в употреблении кокаина. При этом сам футболист даже не отрицал употребление, поэтому и не оспаривал 15-месячную дисквалификацию.

После наказания Марадона сыграл на чемпионате мира в США в 1994 году. Тогда результат его допинг-пробы вновь оказался положительным. При этом в крови футболиста было уже пять запрещенных веществ. Спортсмена уличили в употреблении эфедрина, что также стоило ему дисквалификации на 15 месяцев.

Последней попыткой для аргентинца вернуться в футбол был контракт с «Бока Хуниорс» в 1995 году. Он провел за аргентинский клуб два года, но летом 1997 года допинг-проба Марадоны опять дала положительный результат: и вновь это оказался кокаин. Футболист обратился в суд, утверждая, что пробы подменили. Суд постановил провести ДНК-проверку пробы, но 37-летний форвард решил завершить карьеру еще до окончания следствия.

Клаудио Каниджа

Клаудио Каниджа (Фото: Global Look Press)

Аргентинский игрок «Ромы», один из лучших друзей Марадоны, также употреблял кокаин. В марте 1993 года после домашнего матча с «Наполи» (1:1) в анализе пробы на допинг у аргентинца были обнаружены следы запрещенного вещества.

Каниджа был отстранен от футбола на 13 месяцев. После завершения дисквалификации, Каниджа уехал играть в португальскую «Бенфику». А вскоре, в 1995 году он вернулся на родину, в «Бока Хуниорс», где продолжил карьеру в связке с Марадоной.

Адриан Муту

Яп Стам (Фото: Michael Steele /Allsport)

Румынский форвард Адриан Муту мог стать одним из выдающихся игроков, но сам загубил свою карьеру: в 2003 году клуб Романа Абрамовича купил игрока за €23 млн, в стартовых 6 матчах он забил 5 голов.

Однако в 2004 году 25-летний нападающий «Челси» был дисквалифицирован за употребление кокаина. Английский клуб разорвал контракт с футболистом и через ФИФА потребовал от него €12 млн за причиненный репутации клубу ущерб. Муту подал встречный иск, однако в ответ Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал игрока выплатить еще €5 млн. Игрок, усомнившись в беспристрастности арбитров, рассматривавших его дело, обжаловал решение в Федеральном суде Швейцарии, впоследствии — в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), но везде апелляция была отклонена.

Инцидент оставил след на репутации игрока, однако он уехал в Серию А, где успешно выступал за «Ювентус » и «Фиорентину». Но в январе 2010-го во время выступления за клуб из Флоренции Муту снова был пойман на допинге: на этот раз был обнаружен сибутрамин, после которого румын был дисквалифицирован на 9 месяцев. После этого Муту больше не выступал в топовых чемпионатах.

Бернард Лама

Французский голкипер Бернард Лама с 1992-го года стал основным вратарем «ПСЖ». В 1996-м он был вынужден пропустить часть сезона из-за травмы, а после возвращения в феврале 1997 года Лама получил дисквалификацию после того, как был пойман на каннабисе.

Согласно французским антидопинговым правилам вратарь должен был получить отстранение на 15 месяцев. Но, в связи с тем, что до домашнего чемпионата мира оставалось 14 месяцев, голкиперу сократили срок до пяти месяцев, из которых три были условными.

При этом ПСЖ уже не рассчитывал на Лама в старте. В январе 1998-го он перешел в «Вест Хэм» на правах аренды, чтобы набрать игровую практику. В итоге, главный тренер сборной Франции Эме Жаке все же вызвал голкипера на мундиаль, но Лама не сыграл ни минуты на турнире.

Яп Стам

Эдгар Давидс (Фото: Alex Livesey/Getty Images)

Голландский защитник Яп Стам, который вместе с «Манчестер Юнайтед» стал трехкратным чемпионом Англии (1998/99, 1999/00, 2000/01), в 2001 году перешел в итальянский «Лацио».

В начале сезона 2001/02, Стам был уличен в приеме нандролона — запрещенного анаболического стериоида длительного действия. Голландец получил дисквалификацию на пять месяцев, но вскоре, после апелляции, срок сократили до месяца: отстранение закончилось за время, пока шло разбирательство.

Эдгар Давидс

Самир Насри (Фото: Global Look Press)

Голландский игрок Эдгар Давидс считался одним из лучших полузащитников 1990-х. После перехода из «Милана» в «Ювентус» Давидс успешно выступал в связке с Зинедином Зиданом. Однако в 2001 году голландец сдал положительный допинг-тест: в пробе 28-летнего футболиста нашли нондралон. Давидс рисковал получить дисквалификацию сроком в 16 месяцев и пропустить чемпионат мира 2002 года.

Полузащитник требовал повторного рассмотрения дела. Он утверждал, что запрещенное вещество попало в кровь случайно из-за употребления гомеопатических препаратов.

В итоге дисквалификация была сокращена до четырех месяцев, однако ему все же не удалось попасть на мундиаль, поскольку сборная Голландии не смогла отобраться на турнир. В итоге, после «Ювентуса» полузащитник успел сыграть за «Барселону», «Интер», «Тоттенхэм», «Аякс». Давидс завершил карьеру спустя 13 лет после допинг-скандала в 41-летнем возрасте.

Самир Насри

Французский полузащитник «Севильи» Самир Насри в 2016 году проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии: футболисту провели процедуру по переливанию крови для восполнения дефицита воды в организме.

Эта процедура запрещена антидопинговыми правилами — применять ее могут лишь те спортсмены, которые получили терапевтическое исключение (разрешение на употребление запрещенных препаратов и медицинские процедуры в случаях, когда это продиктовано медицинской необходимостью). Насри за терапевтическим исключением не обратился, после чего испанская антидопинговая лаборатория рекомендовала его дисквалифицировать: с помощью данной процедуры можно скрыть потенциальные следы наркотиков и допинга в организме.

Кроме того, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) переливать можно не более 50 мл крови, футболист же проигнорировал наставления, перелив целый литр. WADA рекомендовала дисквалифицировать Насри на 4 года, но поскольку прямых доказательств употребления запрещенных препаратов найти не удалось, на основании косвенных улик его отстранение было сокращено до двух лет, а позже до года.

Было доказано лишь то, что он проходил курс витаминной терапии, что позволяет скрыть наличие допинга в организме. В итоге, Насри удалось добиться отстранения всего лишь на полгода.

Андре Онана

Голкипер нидерландского футбольного клуба «Аякс» Андре Онана в 2021 году был дисквалифицирован на год за использование допинга. В организме камерунского футболиста нашли фуросемид, вещество было обнаружено во время теста, который прошел 30 октября.

В клубе отметили, что игрок почувствовал себя плохо, поэтому принял таблетки, которые были прописаны его жене. Как оказалось, в них содержалось запрещенное вещество, говорится в релизе.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признали, что футболист не пытался улучшить свои спортивные показатели, но тем не менее отстранили голкипера от футбола на 12 месяцев. Решение мотивировано тем, что спортсмен всегда должен следить, чтобы запрещенные вещества не попадали в его организм.

Кого из россиян дисквалифицировали за допинг

Александр Рычков

В 1992 году Александр Рычков перешел из «Локомотива» в бельгийский «Стандард», где провел четыре сезона, после чего перешел в клуб из чемпионата более высокого уровня — во французский «Ланс».

После первого сезона во Франции Рычков был вынужден покинуть команду. В его организме нашли следы марихуаны. Футболист заявил, что ее в качестве шутки подсыпала в торт подруга. Рычкова дисквалифицировали на два месяца, а клуб расторг с ним контракт.

Игорь Шалимов

Один из самых талантливых российских футболистов Игорь Шалимов закончил карьеру в 30 лет из-за обнаружения в крови запрещенного вещества. Это произошло в мае 1999 года после первого сезона, проведенного Шалимовым в «Наполи».

Наличие в организме нандролона бывший полузащитник «Спартака» и «Интера» объяснил лечением — ранее в Москве у Шалимова открылось внутреннее кровотечение, он оказался в больнице, где ему кололи различные препараты. От дисквалификации футболиста это не спасло — Шалимов получил два года и закончил выступление.

Егор Титов

Уже после возвращения Егора Титова на поле в 2005 году стало известно о том, что допинг в том «Спартаке» принимал не только капитан команды. Но нашли бромантан именно у полузащитника — положительный допинг-тест был сдан в середине ноября 2003 года после стыкового матча за право поехать на Евро-2004 с Уэльсом (0:0).

В январе следующего года шестикратный чемпион России был дисквалифицирован на год. Уэльс пытался добиться технического поражения для сборной России, однако оспорить результат матча не смог.

Александр Тихоновецкий

Александр Тихоновецкий был дисквалифицирован на 8 месяцев осенью 2006 года, но «Луч-Энергия» разрывать с ним контракт не стал. Нападающий выступал за команду из Владивостока до лета 2008 года и стал автором ее сотого гола в Премьер-лиге. В 2009-м и 2011-м годах Тихоновецкий возвращался во Владивосток, а позже начал в этом городе тренерскую карьеру.

Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий

Назвать эту ситуацию «приемом допинга» нельзя. Тем не менее, формально защитники ЦСКА были дисквалифицированы.

После матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в крови Игнашевича и Березуцкого нашли судафед, который не является допингом, но его применение должно быть упомянуто в специальной форме. Врачи ЦСКА этого не сделали. Футболистов дисквалифицировали на один матч. В качестве наказания им засчитали встречу с «Бешикташем», которую игроки пропустили из-за временного отстранения на время разбирательства.

Артур Нигматуллин

ЦСКА готовился к матчам Лиги чемпионов, когда положительный тест на допинг сдал резервный вратарь команды Артур Нигматуллин. Наличие в организме фуросемида Нигматуллин объяснил приемом таблеток для похудения, которые ему дала бабушка. Итог — 10 месяцев дисквалификации, возвращение в футбол, аренды, уход из ЦСКА. Нигматуллин выступает до сих пор — за тульский «Арсенал».