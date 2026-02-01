Фигуристы Двоеглазова и Сарновский стали чемпионами России по прыжкам

У женщин тройку призеров составили Двоеглазова, Хуснутдинова и Садкова, у мужчин — Сарновский, Дикиджи и Лутфуллин

Алиса Двоеглазова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова победила на чемпионате России по прыжкам среди одиночниц.

На соревнованиях в Москве Двоеглазова набрала 127,27 балла. Она исполнила каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, четверной лутц (с недочетом), тройной лутц и два каскада — с тремя тройными прыжками и ойлером (с падением) и тремя тройными прыжками и двумя двойными акселями.

Второй стала Дина Хуснутдинова (119,26), третьей — Дарья Садкова (111,99). Все три медалистки тренируются у Тутберидзе.

Возобновившая спортивную карьеру после дисквалификации за допинг Камила Валиева стала шестой в полуфинале, Александра Трусова выбыла после четвертьфинала.

Накануне Двоеглазова также выиграла турнир дуэтов вместе с Андреем Мозалевым.

В мужских соревнованиях победил Никита Сарновский (193,42), который опередил Владислава Дикиджи (186,73) и Глеба Лутфуллина (169,55).

Победители личных турниров получат 1 млн руб.