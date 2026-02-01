Фигуристы Двоеглазова и Сарновский стали чемпионами России по прыжкам
Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова победила на чемпионате России по прыжкам среди одиночниц.
На соревнованиях в Москве Двоеглазова набрала 127,27 балла. Она исполнила каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, четверной лутц (с недочетом), тройной лутц и два каскада — с тремя тройными прыжками и ойлером (с падением) и тремя тройными прыжками и двумя двойными акселями.
Второй стала Дина Хуснутдинова (119,26), третьей — Дарья Садкова (111,99). Все три медалистки тренируются у Тутберидзе.
Возобновившая спортивную карьеру после дисквалификации за допинг Камила Валиева стала шестой в полуфинале, Александра Трусова выбыла после четвертьфинала.
Накануне Двоеглазова также выиграла турнир дуэтов вместе с Андреем Мозалевым.
В мужских соревнованиях победил Никита Сарновский (193,42), который опередил Владислава Дикиджи (186,73) и Глеба Лутфуллина (169,55).
Победители личных турниров получат 1 млн руб.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции