 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 3,95 2 1,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,35 2 1,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,63 x 3,55 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,2 2 6,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,85 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,18 x 67 2 4,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Фигуристы Двоеглазова и Сарновский стали чемпионами России по прыжкам

У женщин тройку призеров составили Двоеглазова, Хуснутдинова и Садкова, у мужчин — Сарновский, Дикиджи и Лутфуллин
Алиса Двоеглазова
Алиса Двоеглазова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова победила на чемпионате России по прыжкам среди одиночниц.

На соревнованиях в Москве Двоеглазова набрала 127,27 балла. Она исполнила каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, четверной лутц (с недочетом), тройной лутц и два каскада — с тремя тройными прыжками и ойлером (с падением) и тремя тройными прыжками и двумя двойными акселями.

Второй стала Дина Хуснутдинова (119,26), третьей — Дарья Садкова (111,99). Все три медалистки тренируются у Тутберидзе.

Возобновившая спортивную карьеру после дисквалификации за допинг Камила Валиева стала шестой в полуфинале, Александра Трусова выбыла после четвертьфинала.

Накануне Двоеглазова также выиграла турнир дуэтов вместе с Андреем Мозалевым.

Валиева осталась без медали на первом турнире после дисквалификации
Спорт
Камила Валиева

В мужских соревнованиях победил Никита Сарновский (193,42), который опередил Владислава Дикиджи (186,73) и Глеба Лутфуллина (169,55).

Победители личных турниров получат 1 млн руб.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание Алиса Двоеглазова
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
Материалы по теме
Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам
Спорт
Трусова назвала большим шагом выступление на чемпионате России по прыжкам
Спорт
Валиева и Кондратюк заняли последнее место на ЧР по прыжкам в дуэтах
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
FT предложила не переживать из-за «трудопокалипсиса» после ИИ Экономика, 19:29
Индонезия начала снимать блокировку с Grok Технологии и медиа, 19:18
Четыре мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области Политика, 19:11
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Медведев напомнил о роли Финляндии как сателлита гитлеровской Германии Политика, 18:59
ТАСС сообщил о согласии сторон на новую дату переговоров по Украине Политика, 18:56
Иран опубликовал список жертв протестов Политика, 18:33
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Лавров заявил, что Европа вбивает клинья между Россией и США Политика, 18:32
Пенальти Мбаппе на 100-й минуте принес «Реалу» победу над аутсайдером Спорт, 18:27
Писториус призвал Европу к оптимизму фразой про «грустную задницу» Политика, 18:11
ЕК обновила рекорд по числу директив после обещания сократить бюрократию Политика, 18:10
Фигуристы Двоеглазова и Сарновский стали чемпионами России по прыжкам Спорт, 18:09
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Патриарх Кирилл рассказал, зачем в юности выпил две бутылки коньяка Общество, 17:54