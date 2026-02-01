Валиева осталась без медали на первом турнире после дисквалификации

Валиева осталась без медали в личном турнире на чемпионате России по прыжкам

Валиева выполнила с ошибками два четверных тулупа и стала шестой в полуфинале чемпионата России по прыжкам. В финал вышли три ученицы Тутберидзе

Камила Валиева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Фигуристка Камила Валиева не смогла пробиться в финал личного турнира на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве.

Валиева, для которой этот турнир стал первым после отбытия дисквалификации за допинг, показала шестой результат в полуфинале.

Она исполнила два четверных тулупа (один с недочетом, второй с падением), два тройных лутца (один в каскаде с тройным тулупом) и каскад двойной флип — ойлер — тройной сальхов (с ошибкой).

Валиева получила от судей 53,33 балла.

В финал вышли ученицы Этери Тутберидзе — Алиса Двоеглазова (72,81), Дина Хуснутдинова (65,62) и Дарья Садкова (63,45).

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова выбыла в четвертьфинале, сделав четыре тройных прыжка.

Победители соревнований в личном зачете получат 1 млн руб.