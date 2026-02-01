Валиева осталась без медали на первом турнире после дисквалификации
Фигуристка Камила Валиева не смогла пробиться в финал личного турнира на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве.
Валиева, для которой этот турнир стал первым после отбытия дисквалификации за допинг, показала шестой результат в полуфинале.
Она исполнила два четверных тулупа (один с недочетом, второй с падением), два тройных лутца (один в каскаде с тройным тулупом) и каскад двойной флип — ойлер — тройной сальхов (с ошибкой).
Валиева получила от судей 53,33 балла.
В финал вышли ученицы Этери Тутберидзе — Алиса Двоеглазова (72,81), Дина Хуснутдинова (65,62) и Дарья Садкова (63,45).
Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова выбыла в четвертьфинале, сделав четыре тройных прыжка.
Победители соревнований в личном зачете получат 1 млн руб.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции