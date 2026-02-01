 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,25 x 5,5 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 4 2 1,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,35 2 1,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,63 x 3,55 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,2 2 6,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,85 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,18 x 67 2 4,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Валиева осталась без медали на первом турнире после дисквалификации

Валиева осталась без медали в личном турнире на чемпионате России по прыжкам
Валиева выполнила с ошибками два четверных тулупа и стала шестой в полуфинале чемпионата России по прыжкам. В финал вышли три ученицы Тутберидзе
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Фигуристка Камила Валиева не смогла пробиться в финал личного турнира на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве.

Валиева, для которой этот турнир стал первым после отбытия дисквалификации за допинг, показала шестой результат в полуфинале.

Она исполнила два четверных тулупа (один с недочетом, второй с падением), два тройных лутца (один в каскаде с тройным тулупом) и каскад двойной флип — ойлер — тройной сальхов (с ошибкой).

Валиева получила от судей 53,33 балла.

В финал вышли ученицы Этери Тутберидзе — Алиса Двоеглазова (72,81), Дина Хуснутдинова (65,62) и Дарья Садкова (63,45).

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова выбыла в четвертьфинале, сделав четыре тройных прыжка.

Победители соревнований в личном зачете получат 1 млн руб.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
Материалы по теме
Как Валиева вернулась на соревнования после дисквалификации
Спорт
Валиева и Кондратюк заняли последнее место на ЧР по прыжкам в дуэтах
Спорт
Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Патриарх Кирилл рассказал, зачем в юности выпил две бутылки коньяка Общество, 17:54
КХЛ отстранила голландского форварда «Автомобилиста» за неприличный жест Спорт, 17:45
МИД призвал россиян в Чили к осторожности из-за ограблений Общество, 17:42
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
NYT написала о переносе трехсторонней встречи в ОАЭ Политика, 17:30
На Украине отключат все неверифицированные терминалы Starlink Политика, 17:26
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Таиланде нашли останки россиянина, который пропал в начале января Общество, 17:24
Медведев процитировал Булгакова, говоря о Зеленском Политика, 17:07
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Валиева осталась без медали на первом турнире после дисквалификации Спорт, 17:05
Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов Общество, 17:02
Фильм о Мелании Трамп вопреки критике стартовал с рекордными сборами Общество, 16:50
В Таиланде пропал криптоинвестор из Петербурга Общество, 16:47