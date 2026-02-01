Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам

Мишина и Галлямов опередили Бойкову и Козловского, у которых был такой же набор элементов, на 1,22 балла

Александр Галлямов и Анастасия Мишина (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Бронзовые призеры Олимпиады в Пекине Анастасия Мишина и Александр Галлямов во второй раз подряд стали победителями чемпионата России по прыжкам среди спортивных пар.

На соревнованиях в Москве Мишина и Галлямов набрали 52,06 балла. В финале они сделали каскад из тройного сальхова и двух двойных акселей, подкрутку четвертого уровня, тройной выброс (флип) и два четверных (сальхов) с падением. После соревнований они еще раз исполнили четверной выброс, на этот раз успешно.

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (50,84), которые исполнили аналогичный набор элементов, также допустив падения на четверном выбросе.

Третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (45,43).

Победители личных турниров получат 1 млн руб.

«Довольны, что после соревновательного времени удалось сделать хороший четверной выброс. Для нас это главная победа. Хотели пробовать четверной в прошлом году, но было меньше времени, и не успели», — сказала Мишина, которую цитирует «РИА Новости».

Бойкова и Козловский в декабре опередили Мишину и Галлямова на основном чемпионате России.

Российские спортивные пары не допустили к отбору на Олимпиаду-2026.