Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам
Бронзовые призеры Олимпиады в Пекине Анастасия Мишина и Александр Галлямов во второй раз подряд стали победителями чемпионата России по прыжкам среди спортивных пар.
На соревнованиях в Москве Мишина и Галлямов набрали 52,06 балла. В финале они сделали каскад из тройного сальхова и двух двойных акселей, подкрутку четвертого уровня, тройной выброс (флип) и два четверных (сальхов) с падением. После соревнований они еще раз исполнили четверной выброс, на этот раз успешно.
Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (50,84), которые исполнили аналогичный набор элементов, также допустив падения на четверном выбросе.
Третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (45,43).
Победители личных турниров получат 1 млн руб.
«Довольны, что после соревновательного времени удалось сделать хороший четверной выброс. Для нас это главная победа. Хотели пробовать четверной в прошлом году, но было меньше времени, и не успели», — сказала Мишина, которую цитирует «РИА Новости».
Бойкова и Козловский в декабре опередили Мишину и Галлямова на основном чемпионате России.
Российские спортивные пары не допустили к отбору на Олимпиаду-2026.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции