Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,25 x 5,5 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 4 2 1,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,35 2 1,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,63 x 3,55 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,2 2 6,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,85 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,18 x 67 2 4,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам

Мишина и Галлямов опередили Бойкову и Козловского, у которых был такой же набор элементов, на 1,22 балла
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
Александр Галлямов и Анастасия Мишина (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Бронзовые призеры Олимпиады в Пекине Анастасия Мишина и Александр Галлямов во второй раз подряд стали победителями чемпионата России по прыжкам среди спортивных пар.

На соревнованиях в Москве Мишина и Галлямов набрали 52,06 балла. В финале они сделали каскад из тройного сальхова и двух двойных акселей, подкрутку четвертого уровня, тройной выброс (флип) и два четверных (сальхов) с падением. После соревнований они еще раз исполнили четверной выброс, на этот раз успешно.

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (50,84), которые исполнили аналогичный набор элементов, также допустив падения на четверном выбросе.

Третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (45,43).

Победители личных турниров получат 1 млн руб.

Валиева и Кондратюк заняли последнее место на ЧР по прыжкам в дуэтах
Спорт
Марк Кондратюк и Камила Валиева

«Довольны, что после соревновательного времени удалось сделать хороший четверной выброс. Для нас это главная победа. Хотели пробовать четверной в прошлом году, но было меньше времени, и не успели», — сказала Мишина, которую цитирует «РИА Новости».

Бойкова и Козловский в декабре опередили Мишину и Галлямова на основном чемпионате России.

Российские спортивные пары не допустили к отбору на Олимпиаду-2026.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
фигурное катание Анастасия Мишина Александр Галлямов
Стали известны фигуристы, которых РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году
Спорт
Кто из бывших российских фигуристов выступил на чемпионате Европы
Спорт
Плющенко рассказал, за кем из фигуристов будет следить на Олимпиаде
Общество
