Клуб Овечкина отыгрался с 0:3 и победил

Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,55 x 4,5 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 3,95 2 1,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,3 x 3,3 2 1,92 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,63 x 3,55 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,2 2 6,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,85 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,2 x 69 2 4,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
«Вашингтон» Овечкина отыгрался с 0:3 у «Каролины» и победил
«Вашингтон» уступал «Каролине» со счетом 0:3, но победил в овертайме — 4:3. Овечкин провел на льду больше 18 минут, но очков не набрал
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, обыграл клуб «Каролина Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (после овертайма).

«Каролина» вела по ходу матча со счетом 3:0 благодаря голам Марка Янковски (14-я минута), Себастьяна Ахо (18) и Шейна Гостисбеера (25).

Хозяева ответили голами Хендрикса Лапьера (28), Дилана Строума (35), Джейкоба Чикрана (54) и перевели игру в овертайм, где Джастин Сурдиф забил на второй минуте.

Овечкин сравнялся с Гретцки по числу набранных очков за один клуб НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

Овечкин провел на льду 18,5 минут, сделал три броска по воротам, но очков не набрал. В этом сезоне на счету 40-летнего форварда 22 гола и 24 передачи в 56 матчах.

Всего с 1 января в НХЛ это седьмой случай, когда команда отыгралась, уступая три шайбы. Столько же или больше «камбэков» за месяц в лиге ранее было всего пять раз, последний — в марте 2024-го (8).

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
