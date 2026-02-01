Клуб Овечкина отыгрался с 0:3 и победил
«Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, обыграл клуб «Каролина Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (после овертайма).
«Каролина» вела по ходу матча со счетом 3:0 благодаря голам Марка Янковски (14-я минута), Себастьяна Ахо (18) и Шейна Гостисбеера (25).
Хозяева ответили голами Хендрикса Лапьера (28), Дилана Строума (35), Джейкоба Чикрана (54) и перевели игру в овертайм, где Джастин Сурдиф забил на второй минуте.
Овечкин провел на льду 18,5 минут, сделал три броска по воротам, но очков не набрал. В этом сезоне на счету 40-летнего форварда 22 гола и 24 передачи в 56 матчах.
Всего с 1 января в НХЛ это седьмой случай, когда команда отыгралась, уступая три шайбы. Столько же или больше «камбэков» за месяц в лиге ранее было всего пять раз, последний — в марте 2024-го (8).
