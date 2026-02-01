Клуб Овечкина отыгрался с 0:3 и победил

«Вашингтон» Овечкина отыгрался с 0:3 у «Каролины» и победил

«Вашингтон» уступал «Каролине» со счетом 0:3, но победил в овертайме — 4:3. Овечкин провел на льду больше 18 минут, но очков не набрал

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, обыграл клуб «Каролина Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (после овертайма).

«Каролина» вела по ходу матча со счетом 3:0 благодаря голам Марка Янковски (14-я минута), Себастьяна Ахо (18) и Шейна Гостисбеера (25).

Хозяева ответили голами Хендрикса Лапьера (28), Дилана Строума (35), Джейкоба Чикрана (54) и перевели игру в овертайм, где Джастин Сурдиф забил на второй минуте.

Овечкин провел на льду 18,5 минут, сделал три броска по воротам, но очков не набрал. В этом сезоне на счету 40-летнего форварда 22 гола и 24 передачи в 56 матчах.

Всего с 1 января в НХЛ это седьмой случай, когда команда отыгралась, уступая три шайбы. Столько же или больше «камбэков» за месяц в лиге ранее было всего пять раз, последний — в марте 2024-го (8).