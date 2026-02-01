Российский боксер не смог защитить титул чемпиона IBF

Муртазалиев проиграл британцу Келли решением судей. Оба по ходу боя побывали в нокдауне. Для россиянина это была вторая защита титула и первый бой после 15-месячного перерыва

Бахрам Муртазалиев (Фото: Abbie Parr / Getty Images )

Россиянин Бахрам Муртазалиев проиграл решением судей британцу Джошу Келли и утратил пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Поединок прошел в Ньюкасле. Счет судейских записок — 115:111, 114:113 (в пользу Келли) и 113:113. Россиянин побывал в нокдауне в четвертом раунде, Келли — в девятом.

Муртазалиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере при 23 победах.

Россиянин владел поясом с апреля 2024 года после боя с немецким боксером Джеком Кулкаем и успел защитить его только раз — против выступающего за Австралию Тима Цзю (в октябре того же года). После этого у Муртазалиева был перерыв в боях в 15 месяцев.

У Келли 18 побед, одно поражение и одна ничья. Он выиграл восьмой поединок подряд.