 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,55 x 4,5 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 3,95 2 1,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,3 x 3,3 2 1,92 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,63 x 3,55 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,2 2 6,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,85 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,2 x 69 2 4,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Российский боксер не смог защитить титул чемпиона IBF

Россиянин Муртазалиев проиграл британцу и не смог защитить титул чемпиона IBF
Муртазалиев проиграл британцу Келли решением судей. Оба по ходу боя побывали в нокдауне. Для россиянина это была вторая защита титула и первый бой после 15-месячного перерыва
Бахрам Муртазалиев
Бахрам Муртазалиев (Фото: Abbie Parr / Getty Images )

Россиянин Бахрам Муртазалиев проиграл решением судей британцу Джошу Келли и утратил пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Поединок прошел в Ньюкасле. Счет судейских записок — 115:111, 114:113 (в пользу Келли) и 113:113. Россиянин побывал в нокдауне в четвертом раунде, Келли — в девятом.

Муртазалиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере при 23 победах.

Россиянин владел поясом с апреля 2024 года после боя с немецким боксером Джеком Кулкаем и успел защитить его только раз — против выступающего за Австралию Тима Цзю (в октябре того же года). После этого у Муртазалиева был перерыв в боях в 15 месяцев.

У Келли 18 побед, одно поражение и одна ничья. Он выиграл восьмой поединок подряд.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс Бахрам Муртазалиев
Материалы по теме
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Фьюри проведет бой с российским боксером
Спорт
Российский боксер проведет бой c колумбийцем за временный пояс WBA
Спорт
Российский боксер проведет бой за титул чемпиона IBF
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Минобороны сообщило об ударе по транспортной инфраструктуре ВСУ Политика, 13:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минздрав утвердил первые постоянные рекомендации по лечению COVID-19 Общество, 13:08
В Волгограде временно установили дорожные знаки с надписью «Сталинград» Общество, 13:06
Клуб Овечкина отыгрался с 0:3 и победил Спорт, 13:03
«Он просто застенчивый»: как помочь ребенку, если у него нет друзейПодписка на РБК, 13:02
WSJ узнала о секретной сделке «шейха-шпиона» с криптокомпанией Трампа Бизнес, 13:01
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Польские военные заявили о прилете новых шаров со стороны Белоруссии Политика, 12:58
Фреска с лицом премьера Италии стала причиной проверки епархии и властей Политика, 12:48
От деменции до рака: как состояние зубов влияет на весь организмПодписка на РБК, 12:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Минобороны сообщило о взятии сел Зеленое и Сухецкое Политика, 12:37
Российский боксер не смог защитить титул чемпиона IBF Спорт, 12:37
Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией сети Starlink Политика, 12:26