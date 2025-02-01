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Спорт ,  
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Выступающий за Бахрейн россиянин нокаутировал американца на турнире UFC

Выступающий за Бахрейн россиянин Газиев нокаутировал Петерсена на турнире UFC
Шамиль Газиев победил Томаса Петерсена на турнире UFC Fight Night 250 нокаутом на четвертой минуте первого раунда
Шамиль Газиев
Шамиль Газиев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Уроженец Дагестана Шамиль Газиев, который представляет Бахрейн, победил американца Томаса Петерсена на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде.

Газиев нокаутировал соперника на четвертой минуте первого раунда.

На счету 34-летнего Газиева теперь 14 побед и одно поражение в ММА. До этого поединка он занимал 14-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Газиев выступает под флагом Бахрейна с 2018 года.

В активе 29-летнего Петерсена девять побед и три поражения.

На турнире UFC Fight Night 250 свои поединки позднее проведут россияне Саид Нурмагомедов, Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Сергей Павлович.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC


 

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