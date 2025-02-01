Выступающий за Бахрейн россиянин Газиев нокаутировал Петерсена на турнире UFC

Выступающий за Бахрейн россиянин нокаутировал американца на турнире UFC

Шамиль Газиев победил Томаса Петерсена на турнире UFC Fight Night 250 нокаутом на четвертой минуте первого раунда

Шамиль Газиев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Уроженец Дагестана Шамиль Газиев, который представляет Бахрейн, победил американца Томаса Петерсена на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде.

Газиев нокаутировал соперника на четвертой минуте первого раунда.

На счету 34-летнего Газиева теперь 14 побед и одно поражение в ММА. До этого поединка он занимал 14-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Газиев выступает под флагом Бахрейна с 2018 года.

В активе 29-летнего Петерсена девять побед и три поражения.

На турнире UFC Fight Night 250 свои поединки позднее проведут россияне Саид Нурмагомедов, Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Сергей Павлович.