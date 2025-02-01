Выступающий за Бахрейн россиянин нокаутировал американца на турнире UFC
Уроженец Дагестана Шамиль Газиев, который представляет Бахрейн, победил американца Томаса Петерсена на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде.
Газиев нокаутировал соперника на четвертой минуте первого раунда.
На счету 34-летнего Газиева теперь 14 побед и одно поражение в ММА. До этого поединка он занимал 14-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Газиев выступает под флагом Бахрейна с 2018 года.
В активе 29-летнего Петерсена девять побед и три поражения.
На турнире UFC Fight Night 250 свои поединки позднее проведут россияне Саид Нурмагомедов, Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и Сергей Павлович.
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