Полузащитник сборной России отличился в матче 21-го тура против «Лугано»

Антон Миранчук (Фото: ФК «Сьон»)

Полузащитник сборной России Антон Миранчук забил дебютный гол в составе швейцарского «Сьона».

29-летний россиянин вышел в стартовом составе в гостевом матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано» и отличился на 15-й минуте.

Прошлым летом Миранчук покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. В начале сентября он подписал контракт со «Сьоном» на два года. Матч с «Лугано» стал для него 10-м в составе швейцарского клуба, он впервые отметился результативным действием.

К 30-й минуте «Лугано» удалось сравнять счет в матче — 1:1.