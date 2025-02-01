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Спорт ,  
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Антон Миранчук забил дебютный гол в составе швейцарского «Сьона»

Полузащитник сборной России отличился в матче 21-го тура против «Лугано»
Антон Миранчук
Антон Миранчук (Фото: ФК «Сьон»)

Полузащитник сборной России Антон Миранчук забил дебютный гол в составе швейцарского «Сьона».

29-летний россиянин вышел в стартовом составе в гостевом матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано» и отличился на 15-й минуте.

Прошлым летом Миранчук покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. В начале сентября он подписал контракт со «Сьоном» на два года. Матч с «Лугано» стал для него 10-м в составе швейцарского клуба, он впервые отметился результативным действием.

К 30-й минуте «Лугано» удалось сравнять счет в матче — 1:1.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Антон Миранчук ФК Сьон


 

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