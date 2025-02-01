Хоккеист «Торпедо» Игорь Ларионов-младший получил перелом в матче с ЦСКА

Отец форварда, главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов, сообщил, что хоккеист «на пути в больницу и пока все очень‑очень страшно»

Игорь Ларионов-младший (справа) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Форвард «Торпедо» Игорь Ларионов-младший получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Об этом журналистам сообщил его отец, главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов.

«У младшего очень сложный перелом. Он на пути в больницу. Пока все очень‑очень страшно, честно говоря», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

ЦСКА 1 февраля дома обыграл «Торпедо» со счетом 6:1. 26-летний Ларионов провел на льду 14 минут 39 секунд.

Всего в нынешнем сезоне на счету Ларионова 32 матча и 20 (5+15) очков.