Хоккеист «Торпедо» Игорь Ларионов-младший получил перелом в матче с ЦСКА
Форвард «Торпедо» Игорь Ларионов-младший получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Об этом журналистам сообщил его отец, главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов.
«У младшего очень сложный перелом. Он на пути в больницу. Пока все очень‑очень страшно, честно говоря», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».
ЦСКА 1 февраля дома обыграл «Торпедо» со счетом 6:1. 26-летний Ларионов провел на льду 14 минут 39 секунд.
Всего в нынешнем сезоне на счету Ларионова 32 матча и 20 (5+15) очков.
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