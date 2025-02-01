Александрова вышла в финал турнира в Линце, где сыграет с украинкой Ястремской

Россиянка вышла в финал турнира WTA в Австрии, где сыграет с украинкой

Екатерина Александрова в полуфинале в Линце легко обыграла чешку Каролину Мухову. В решающем матче ее соперницей будет Даяна Ястремская

Екатерина Александрова (Фото: Xiao Yijiu / XinHua / Global Look Press)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA в Линце (Австрия).

В полуфинале 30-летняя Александрова, посеянная на турнире под четвертым номером, обыграла чешку Каролину Мухову, 19-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:4.

В решающем матче ее соперницей будет украинка Даяна Ястремская (21-й номер рейтинга WTA).

Александрова занимает 30-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на счету теннисистки четыре титула на турнирах WTA. В прошлом году в Линце она дошла до финала, где уступила Елене Остапенко из Латвии.

Турнир в Линце завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €925 тыс.