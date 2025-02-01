Россиянка вышла в финал турнира WTA в Австрии, где сыграет с украинкой
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA в Линце (Австрия).
В полуфинале 30-летняя Александрова, посеянная на турнире под четвертым номером, обыграла чешку Каролину Мухову, 19-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:4.
В решающем матче ее соперницей будет украинка Даяна Ястремская (21-й номер рейтинга WTA).
Александрова занимает 30-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на счету теннисистки четыре титула на турнирах WTA. В прошлом году в Линце она дошла до финала, где уступила Елене Остапенко из Латвии.
Турнир в Линце завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €925 тыс.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова
В Москве простились с культовым местом советского кино
Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии