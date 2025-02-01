 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Спорт ,  
0 

Россиянка вышла в финал турнира WTA в Австрии, где сыграет с украинкой

Александрова вышла в финал турнира в Линце, где сыграет с украинкой Ястремской
Екатерина Александрова в полуфинале в Линце легко обыграла чешку Каролину Мухову. В решающем матче ее соперницей будет Даяна Ястремская
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Xiao Yijiu / XinHua / Global Look Press)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA в Линце (Австрия).

В полуфинале 30-летняя Александрова, посеянная на турнире под четвертым номером, обыграла чешку Каролину Мухову, 19-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:4.

В решающем матче ее соперницей будет украинка Даяна Ястремская (21-й номер рейтинга WTA).

Бублик дал поиграть бол-бою вместо себя на турнире ATP в Монпелье. Видео
Спорт
Фото:Valentina Claret / Keystone Press Agency / Global Look Press

Александрова занимает 30-е место в мировом рейтинге (седьмая из россиянок), на счету теннисистки четыре титула на турнирах WTA. В прошлом году в Линце она дошла до финала, где уступила Елене Остапенко из Латвии.

Турнир в Линце завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €925 тыс.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Екатерина Александрова


 

Материалы по теме
Россиянка Калинская снялась с полуфинала турнира WTA в Сингапуре
Спорт
Россиянка Калинская вышла в полуфинал турнира WTA в Сингапуре
Спорт
Рублев вышел в полуфинал турнира в Монпелье после отказа грузина
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Мужчина погиб из-за атаки БПЛА на гражданскую машину в Курской областиПолитика, 18:59
Маск назвал ультраправую АдГ единственной надеждой ГерманииПолитика, 18:56
Россиянка вышла в финал турнира WTA в Австрии, где сыграет с украинкойСпорт, 18:35
Неизвестные с мачете напали на супругов из Казани на ГоаОбщество, 18:31
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 18:22
Промес на глазах у руководства «Спартака» принес победу «Юнайтед» в ОАЭСпорт, 18:17
Глушаков покинул «Химки»Спорт, 18:09
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
На Украине неизвестный застрелил сотрудника полтавского ТЦК и скрылсяПолитика, 17:52
В Липецкой области упала ступень ракетыПолитика, 17:46
Ташкент отреагировал на видео с оскорблением узбеков от имени россиянинаПолитика, 17:45
Уроженка Москвы завоевала серебро в танцах на льду на чемпионате ЕвропыСпорт, 17:21
WP сообщила о кризисе в Минобороны Украины из-за споров о закупкахПолитика, 17:14
Сийярто призвал серьезно отнестись к словам Трампа об Испании в БРИКСПолитика, 17:12
Тренер Шары Буллета предсказал жесткий бой подопечного в UFCСпорт, 16:58