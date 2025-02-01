Уроженка Москвы завоевала серебро в танцах на льду на чемпионате Европы
Выступающие в танцах на льду французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо завоевали серебро на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.
В сумме за ритм-танец и произвольный танец они набрали 206,76 балла.
Победу одержали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (212,12), третьими стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02).
Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, заняли восьмое место (190,15).
Лопарева родилась в Москве, за Францию она выступает с 2018 года. С Бриссо они являются трехкратным чемпионами страны, победителями одного этапа Гран-при.
В турнире в Таллине золото в соревнованиях спортивных пар завоевали представляющие Германию Минерва Хазе и Никита Володин, в одиночниц победила эстонка Нина Петрыкина. Одиночники покажут произвольную программу позднее 1 февраля.
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