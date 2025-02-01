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Спорт ,  
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Уроженка Москвы завоевала серебро в танцах на льду на чемпионате Европы

Уроженка Москвы Лопарева завоевала серебро в танцах на льду на чемпионате Европы
Выступающие за Францию Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо на турнире в Таллине уступили только итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, стали восьмыми
Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо
Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Фото: Di Yin / Getty Images)

Выступающие в танцах на льду французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо завоевали серебро на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.

В сумме за ритм-танец и произвольный танец они набрали 206,76 балла.

Победу одержали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (212,12), третьими стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02).

Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, заняли восьмое место (190,15).

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Лопарева родилась в Москве, за Францию она выступает с 2018 года. С Бриссо они являются трехкратным чемпионами страны, победителями одного этапа Гран-при.

В турнире в Таллине золото в соревнованиях спортивных пар завоевали представляющие Германию Минерва Хазе и Никита Володин, в одиночниц победила эстонка Нина Петрыкина. Одиночники покажут произвольную программу позднее 1 февраля.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Диана Дэвис Глеб Смолкин Этери Тутберидзе Евгения Лопарева


 

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