Уроженка Москвы Лопарева завоевала серебро в танцах на льду на чемпионате Европы

Уроженка Москвы завоевала серебро в танцах на льду на чемпионате Европы

Выступающие за Францию Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо на турнире в Таллине уступили только итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, стали восьмыми

Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Фото: Di Yin / Getty Images)

Выступающие в танцах на льду французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо завоевали серебро на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.

В сумме за ритм-танец и произвольный танец они набрали 206,76 балла.

Победу одержали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (212,12), третьими стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02).

Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, заняли восьмое место (190,15).

Лопарева родилась в Москве, за Францию она выступает с 2018 года. С Бриссо они являются трехкратным чемпионами страны, победителями одного этапа Гран-при.

В турнире в Таллине золото в соревнованиях спортивных пар завоевали представляющие Германию Минерва Хазе и Никита Володин, в одиночниц победила эстонка Нина Петрыкина. Одиночники покажут произвольную программу позднее 1 февраля.