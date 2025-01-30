Француз Сяо Хим Фа обошел ученика Тутберидзе в короткой программе на ЧЕ
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Таллине, набрав 93,12 балла.
Второе место у грузина Ники Эгадзе (91,94), которого тренирует Этери Тутберидзе. Третий результат показал польский фигурист Владимир Самойлов (85,98), до 2021 года выступавший за Россию.
Произвольные программы фигуристы представят 1 февраля.
Российских фигуристов на чемпионат Европы не допустили.
В 2023 и 2024 годах турнир в мужском одиночном катании выигрывал Сяо Хим Фа.
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