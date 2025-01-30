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Француз Сяо Хим Фа обошел ученика Тутберидзе в короткой программе на ЧЕ

Француз Сяо Хим Фа обошел ученика Тутберидзе Эгадзе в короткой программе на ЧЕ
Действующий чемпион Европы получил за короткую программу 93,12 балла. В тройке лидеров также грузин Ника Эгадзе и выступающий за Польшу уроженец Москвы Владимир Самойлов
Ника Эгадзе
Ника Эгадзе (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Таллине, набрав 93,12 балла.

Второе место у грузина Ники Эгадзе (91,94), которого тренирует Этери Тутберидзе. Третий результат показал польский фигурист Владимир Самойлов (85,98), до 2021 года выступавший за Россию.

Произвольные программы фигуристы представят 1 февраля.

Российских фигуристов на чемпионат Европы не допустили.

В 2023 и 2024 годах турнир в мужском одиночном катании выигрывал Сяо Хим Фа.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Этери Тутберидзе
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