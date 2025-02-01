Тарасова раскритиковала уровень фигуристок на чемпионате Европы
На чемпионате Европы по фигурному катанию никто из девушек не исполнил элементы повышенной сложности, что является плохой и странной ситуацией, заявила «РИА Новости» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). На чемпионате Европы в Таллине золото завоевала эстонка Нина Петрыкина (208,18 балла), второй стала представляющая Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (198,61), третьей — бельгийка Нина Пинцарроне (191,44).
«Конечно, я смотрела прокаты девушек на чемпионате Европы. Надо отметить, что не было выполнено ни одного элемента ультра-си. Это странно и очень плохо. На чемпионате Европы и чемпионате мира среди лучших из лучших мы должны видеть прогресс», — сказала Тарасова.
Петрыкина с такими баллами заняла бы на последнем чемпионате России десятое место. Турнир в декабре выиграла Аделия Петросян, набрав 262,92 балла.
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