Тарасова раскритиковала уровень фигуристок на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР назвала плохой и странной ситуацией отсутствие прыжков ультра-си у девушек на турнире в Таллине. Российские фигуристы сейчас отстранены от международных соревнований

Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

На чемпионате Европы по фигурному катанию никто из девушек не исполнил элементы повышенной сложности, что является плохой и странной ситуацией, заявила «РИА Новости» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Российские фигуристы с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). На чемпионате Европы в Таллине золото завоевала эстонка Нина Петрыкина (208,18 балла), второй стала представляющая Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (198,61), третьей — бельгийка Нина Пинцарроне (191,44).

«Конечно, я смотрела прокаты девушек на чемпионате Европы. Надо отметить, что не было выполнено ни одного элемента ультра-си. Это странно и очень плохо. На чемпионате Европы и чемпионате мира среди лучших из лучших мы должны видеть прогресс», — сказала Тарасова.

Петрыкина с такими баллами заняла бы на последнем чемпионате России десятое место. Турнир в декабре выиграла Аделия Петросян, набрав 262,92 балла.