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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Фигурист Наумов пропустит чемпионат 4-х континентов после гибели семьи

Фигурист Наумов пропустит чемпионат четырех континентов после гибели родителей
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе над Вашингтоном. Их сын, выступающий за США, снялся с предстоящего в Сеуле чемпионата четырех континентов
Максим Наумов
Максим Наумов (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Представляющий США фигурист Максим Наумов, чьи родители погибли в авиакатастрофе над Вашингтоном, не выступит на предстоящем чемпионате четырех континентов. В списках участников на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) он теперь значится как запасной.

Турнир (аналог чемпионата Европы для неевропейских стран) пройдет в Сеуле с 19 по 23 февраля.

На прошлой неделе 23-летний Наумов занял четвертое место на чемпионате США и завоевал право выступить на чемпионате четырех континентов.

Спасатели нашли тела погибших в авиакатастрофе в США Шишковой и Наумова
Спорт
Евгения Шишкова и Вадим Наумов, 1997 год

Пассажирский самолет, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в ночь на 30 января по Москве (поздний вечер 29 января по местному времени). Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту им. Рональда Рейгана, а вертолет выполнял учебный полет. Столкновение произошло над рекой Потомак.

На борту самолета были 64 человека, в вертолете — трое, выживших не обнаружено. На борту были в том числе 14 фигуристов и тренеров, которые летели с чемпионата США. Среди них — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, родители Максима. Сам Максим Наумов вернулся домой из Уичито в начале недели.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание США


 

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