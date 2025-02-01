Фигурист Наумов пропустит чемпионат 4-х континентов после гибели семьи

Чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе над Вашингтоном. Их сын, выступающий за США, снялся с предстоящего в Сеуле чемпионата четырех континентов

Максим Наумов (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Представляющий США фигурист Максим Наумов, чьи родители погибли в авиакатастрофе над Вашингтоном, не выступит на предстоящем чемпионате четырех континентов. В списках участников на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) он теперь значится как запасной.

Турнир (аналог чемпионата Европы для неевропейских стран) пройдет в Сеуле с 19 по 23 февраля.

На прошлой неделе 23-летний Наумов занял четвертое место на чемпионате США и завоевал право выступить на чемпионате четырех континентов.

Пассажирский самолет, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в ночь на 30 января по Москве (поздний вечер 29 января по местному времени). Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту им. Рональда Рейгана, а вертолет выполнял учебный полет. Столкновение произошло над рекой Потомак.

На борту самолета были 64 человека, в вертолете — трое, выживших не обнаружено. На борту были в том числе 14 фигуристов и тренеров, которые летели с чемпионата США. Среди них — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, родители Максима. Сам Максим Наумов вернулся домой из Уичито в начале недели.