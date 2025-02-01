«Добрые русские мужики». Кто из россиян выступит на турнире UFC

На турнире UFC Fight Night 250, который пройдет 1 февраля в Эр-Рияде, выступят четыре россиянина. Также в главном бою вечера подерется уроженец Дагестана, представляющий Францию, Нассурдин Имавов. Об этом — в материале «РБК Спорт»

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) (Фото: сайт UFC)

Турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В этот день бойцы не будут драться в титульных поединках, однако для российских зрителей турнир будет особенно интересным. В основном карде примут участие сразу три российских бойца.

Также уроженец Дагестана Шамиль Газиев, который представляет Бахрейн, в предварительном карде подерется с американцем Томасом Петерсеном. 34-летний Газиев выступает в UFC с 2023-го года.

Трансляцию турнира UFC Fight Night 250 будут показывать на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Основной кард начнется в 20:00 (мск).

Сорвавшийся бой Икрама Алискерова

Икрам Алискеров (Фото: Global Look Press)

Первым из россиян в основном карде на турнире в Саудовской Аравии должен был подраться Икрам Алискеров. Он собирался встретиться с бразильцем Андре Мунизом в среднем весе (до 84 кг). Однако бой 32-летнего россиянина сорвался за неделю до поединка. Муниз 26 января сообщил, что не смог вылететь в Эр-Рияд из-за проблем с паспортом.

В своем последнем поединке Алискеров в июне 2024 года проиграл австралийцу Роберту Уиттакеру в соглавном бою вечера на турнире UFC. Россиянин был побежден нокаутом в первом раунде. Стоит отметить, что Алискеров вышел на бой на коротком уведомлении: изначально соперником Уиттакера был представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев, однако менее чем за две недели до боя стало известно, что он попал в больницу, тогда же UFC объявил о замене соперника Уиттакера.

Всего на счету Алискерова 15 побед в ММА при двух поражениях — первый раз он проиграл в 2019 году Хамзату Чимаеву. Алискеров является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова, чемпионом мира (2016) и Европы (2017) по боевому самбо.

34-летний Муниз выступает в UFC с 2019 года. Всего на счету бразильца в ММА 24 победы и шесть поражений. В своем последнем поединке Муниз в декабре победил корейца Пак Чон-ен единогласным решением судей.

Саид Нурмагомедов — Винисиус де Оливейра

Саид Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Во втором поединке Саид Нурмагомедов встретится с бразильцем Винисиусом де Оливейрой. Россиянин провел своей последний поединок в октябре 2023 года: он победил таджикского бойца Муина Гафурова, задушив его в первом раунде гильотиной.

Нурмагомедову 32 года, всего на его счету 18 побед и три поражения. Уроженец Махачкалы дебютировал в UFC 2018 году, в своем последнем поединке в марте этого года он уступил американцу Джонатану Мартинесу.

Соперником россиянина стал 29-летний Винисиус де Оливейра, на счету которого 21 победа и три поражения в ММА. Он идет на серии из четырех побед. В последнем поединке Оливейра в июне 2024 года выиграл американца Рикки Симона единогласным решением судей.

Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк

Сергей Павлович (Фото: Global Look Press)

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сергей Павлович 1 февраля проведет свой первый поединок после операции, которую он перенес в июле 2024 года. Россиянин в своем последнем бою в ночь на 23 июня уступил соотечественнику Александру Волкову единогласным решением судей.

На счету 32-летнего россиянина, который начал заниматься единоборствами во время прохождения службы в ВДВ, 18 побед и три поражения в ММА. До 2023 года он не имел поражений в UFC и был близок к поясу.

Но в ноябре 2023 года он проиграл нокаутом бой за временный титул британцу Тому Аспиналлу, а в следующем бою уступил Волкову. В рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе Павлович занимает четвертое место.

36-летний Розенстрайк занимает девятую строчку в рейтинге. Всего на счету бойца 21 победа и пять поражений в ММА. В своем последнем поединке Розенстрайк в августе раздельным решением судей победил австралийца Тай Туиваса.

Букмекеры считают Павловича явным фаворит ставки на него не превышают 1,3, а на досрочную победу — 1,4.

Шара Буллет — Майкл Пейдж

Российский тренер Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), занимающий 14-ю строчку рейтинга UFC в среднем весе, проведет поединок в UFC против англичанина Майкала Пейджа.

В своем последнем бою 26 октября россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде над представляющим Армению Арменом Петросяном на турнире UFC 308. Удар бэкфистом вошел в топ 45 лучших нокаутов UFC за 2024 год.

У Буллета с 2016 года существуют проблемы с правым глазом, который неоднократно оперировали. По этой причине в США он получил кличку Пират и большу популярность. Однако атлетические комиссии американских штатов запрещают ему драться на своей территории из-за проблем с глазом. По его словам, зрение у него в норме. Магомедов на вопрос понимает ли он из-за чего его могут не допустить к боя в США ответил с юмором: “Потому что я пират, а там пираты вне закона”. “Ничего, мы захватим эти берега. Если не таким образом, то другим”, - сказал он на пресс-конференции. В России же он обрел широкую известность позднее, чем в США. Только после августовского боя Михалом Олексейчуком, когда он эмоционально поблагодарил болельщиков и свою команду фразой «Добрые русские мужики, спасибо!». Эта фраза вскоре завирусилась, а самого бойца теперь при каждой встрече с журналистами спрашивают про «добрых русских мужиков».

Всего на счету 30-летнего Шары Буллета 15 побед в 15 профессиональных боях в ММА. В UFC он выиграл все свои четыре поединка.

37-летний Пейдж в своем последнем бою проиграл единогласным решением судей ирландца Иэн Гэрри. В активе английского бойца в смешанных единоборствах 22 победы и три поражения.

Букмекеры считают россиянина явным фаворитом и дают на его победу очень низкие коэффициенты — 1,25. Однако букмекеры не верят в досрочную победу.

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов

Нассурдин Имавов (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Родившийся в Дагестане французский боец Нассурдин Имавов в главном бою вечера подерется с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Имавов родился в Хасавюрте, в юности переехал во Францию и представляет эту страну.

Имавов выступает в UFC с 2020 года, он одержал в промоушене семь побед, два боя проиграл. 29-летний спортсмен в последнем поединке в сентябре победил единогласным решением судей американца Брендана Аллена. Дагестанский боец идет на серии из трех побед в UFC. В рейтинге UFC занимает пятое место.

В свою очередь, Адесанья, новозеландский боец нигерийского происхождения, потерпел два поражения подряд. В сентябре 2023 года он уступил единогласным решением американцу Шону Стрикленду, утратив титул чемпиона UFC, а в августе 2024-го проиграл южноафриканцу Дрикусу дю Плесси и не смог вернуть себе титул. Всего на счету 35-летнего Адесаньи стало 24 победы и четыре поражения в смешанных единоборствах.

При этом, Адесанья заявил на своем You-Tube-канале, что не недооценивает Имавова. «Осознаю, что Имавов опасен, он дикий, мне нравится его стиль. Неплохой футворк, очень опасный и подготовленный. Дело не в нем, а во мне, в моем желании расти, желании написать новую главу. Мне нравится, как все складывается. Хочу совершенствоваться и показать, на что способен в смешанных единоборствах», — сказал Адесанья.