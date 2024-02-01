Игроки НХЛ признали россиянина лучшим вратарем

Андрей Василевский стал лидером голосования среди игроков НХЛ, которые выбирали лучшего голкипера. За главного претендента на «Везина Трофи» Коннора Хеллебайка проголосовали только 15,3%

Андрей Василевский (Фото: Kim Klement Neitzel / USA Today Sports / Reuters)

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский опередил в опросе игроков НХЛ, проведенном The Athletic, американца Коннора Хеллебайка из «Виннипег Джетс», который считается главным претендентом на приз лучшему голкиперу сезона.

За Василевского проголосовало 44,26% опрошенных игроков. Среди качеств россиянина, которые отметили игроки, были его физические данные (рост 195 см и вес 99 кг), а также его способность побеждать в важных матчах.

За Хеллебайка проголосовали 15,3%, за российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина и американца Тэтчера Демко из «Ванкувер Кэнакс» — по 7,65%.

Всего The Athletic опросил 183 игрока. Опрос проводился анонимно.

Награда лучшему голкиперу сезона «Везина Трофи» вручается по итогам голосования генеральных менеджеров клубов.

В январе НХЛ опубликовала рейтинг кандидатов на премию, в котором из россиян лучшее место, четвертое, занял вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Василевский получал трофей в 2019 году.

В этом сезоне Василевский провел 26 матчей, в 16 победил. В среднем он отражал 89,9% бросков и пропускал 2,85 шайбы за игру.