Тарасова заявила, что ее отношение к Тутберидзе изменилось из-за Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «РИА Новости», что сочла неубедительными слова Этери Тутберидзе после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за допинг.
Тутберидзе накануне опубликовала пост, в котором усомнилась в качественной защите фигуристки в CAS и призналась, что происхождение триметазидина в допинг-пробе Валиевой так и не расследовали. Ранее Тарасова говорила, что на месте Тутберидзе взяла бы всю вину на себя.
На вопрос о том, как она теперь будет относиться к тренеру, Тарасова ответила: «Мне казалось, что я знаю Этери, но ситуация с Камилой Валиевой меня подломила. Слова, сказанные тренером, звучат очень неубедительно».
По словам Тарасовой, у нее сложилось ощущение, что Валиеву «защищали непрофессиональные люди». «Мне кажется, что ее никто не защищал, это видно из решения суда», — сказала она.
В ноябре Тутберидзе говорила, что хотела бы проверить на детекторе лжи всех причастных к делу Валиевой.
CAS постановил лишить Валиеву всех наград с даты сдачи положительной допинг-пробы в декабре 2021 года — речь идет о золоте командного турнира Олимпиады (вместо него россиянам присудили бронзу), а также победы на чемпионате Европы 2022 года и двух медалей чемпионата России.
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