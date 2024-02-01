 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тарасова заявила, что ее отношение к Тутберидзе изменилось из-за Валиевой

Тарасова: Все слова Тутберидзе о Валиевой звучат очень неубедительно
Тутберидзе ранее усомнилась в качестве защиты Валиевой в CAS и заявила, что происхождение допинга не расследовали, но все обвинения летят в сторону тренеров. Тарасова заявила, что эти слова «подломили» ее отношение к тренеру
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «РИА Новости», что сочла неубедительными слова Этери Тутберидзе после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за допинг.

Тутберидзе накануне опубликовала пост, в котором усомнилась в качественной защите фигуристки в CAS и призналась, что происхождение триметазидина в допинг-пробе Валиевой так и не расследовали. Ранее Тарасова говорила, что на месте Тутберидзе взяла бы всю вину на себя.

На вопрос о том, как она теперь будет относиться к тренеру, Тарасова ответила: «Мне казалось, что я знаю Этери, но ситуация с Камилой Валиевой меня подломила. Слова, сказанные тренером, звучат очень неубедительно».

По словам Тарасовой, у нее сложилось ощущение, что Валиеву «защищали непрофессиональные люди». «Мне кажется, что ее никто не защищал, это видно из решения суда», — сказала она.

Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал с Валиевой
Спорт
Этери Тутберидзе и Камила Валиева

В ноябре Тутберидзе говорила, что хотела бы проверить на детекторе лжи всех причастных к делу Валиевой.

CAS постановил лишить Валиеву всех наград с даты сдачи положительной допинг-пробы в декабре 2021 года — речь идет о золоте командного турнира Олимпиады (вместо него россиянам присудили бронзу), а также победы на чемпионате Европы 2022 года и двух медалей чемпионата России.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Татьяна Тарасова Этери Тутберидзе Камила Валиева
Материалы по теме
Рудковская раскритиковала Тутберидзе после слов о приговоре Валиевой
Спорт
В WADA заявили, что команда юристов подвела Валиеву
Спорт
Тарасова назвала дисквалификацию Валиевой абсолютной несправедливостью
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 31 янв, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 31 янв, 16:54
МИД Финляндии «перевел» Россию в Азию и Океанию Политика, 15:20
€50 млрд для Украины: как Брюссель добивался согласия Будапешта Политика, 15:15
Дума приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки» Общество, 15:14
ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России Пресс-релиз, 15:12
В США объяснили, почему поставка нефти из России не попала под санкции Финансы, 15:08
«Грузинская мечта» предложила на пост премьера бывшего лидера партии Политика, 15:08
Тарасова заявила, что ее отношение к Тутберидзе изменилось из-за Валиевой Спорт, 15:08
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Госдума приняла в третьем чтении закон о «наливайках» Недвижимость, 15:05
Следователи идентифицировали тела погибших при крушении Ил-76 Политика, 15:04
В Кремле заявили, что не знают подробности задержания бывшего губернатора Политика, 15:03
Минобороны сообщило о занятии более выгодных позиций на двух направлениях Политика, 15:00
Следователи идентифицировали останки погибших в крушении Ил-76⁠ Политика, 14:50
Выручка Adidas сократилась на €1 млрд после девальвации песо в Аргентине Инвестиции, 14:47
Все модели Lada получили моторы Евро-5. Цены не изменились Авто, 14:44