Понравившийся жене Макрона игрок покинул Кубок Азии из-за секс-скандала

Дзюнъя Ито, которого Брижит Макрон предлагала взять в сборную Франции, больше не сыграет за Японию на Кубке Азии — две женщины обвинили его в изнасиловании летом 2022-го, футболист обвинения отрицает и подал на них иск

Дзюнъя Ито (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Японская ассоциация футбола (JFA) объявила, что нападающий национальной сборной Дзюнъя Ито покинул команду, выступающую на Кубке Азии в Катаре, из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Такое решение принято из-за физического и эмоционального состояния 30-летнего футболиста. В федерации отметили, что позиции участников скандала различаются и поэтому JFA решила проявить осторожность.

Перед матчем 1/8 финала Кубка Азии с Бахрейном (3:1), который прошел 31 января, газета Daily Shincho сообщила, что в полицию Осаки обратились две женщины, обвинившие Ито в сексуальном насилии в июне 2023 года после матча с командой Перу.

Адвокат футболиста назвал обвинения совершенно необоснованными. По его словам, Ито действительно провел время с женщинами, но их показания противоречивы, а обвинения бездоказательны. Адвокат подал на этих женщин в суд за клевету, пишет Kyodo.

Ито провел за сборную 54 матча и забил 13 голов. На клубном уровне он выступает за «Реймс» в чемпионате Франции.

В январе первая леди Франции Брижит Макрон предлагала главному тренеру сборной Дидье Дешаму взять в команду Ито, но тот ответил, что не может, поскольку футболист японец.

Японцы в четвертьфинале Кубка Азии сыграют с Ираном 3 февраля.