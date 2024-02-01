Понравившийся жене Макрона игрок покинул Кубок Азии из-за секс-скандала
Японская ассоциация футбола (JFA) объявила, что нападающий национальной сборной Дзюнъя Ито покинул команду, выступающую на Кубке Азии в Катаре, из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении двух женщин.
Такое решение принято из-за физического и эмоционального состояния 30-летнего футболиста. В федерации отметили, что позиции участников скандала различаются и поэтому JFA решила проявить осторожность.
Перед матчем 1/8 финала Кубка Азии с Бахрейном (3:1), который прошел 31 января, газета Daily Shincho сообщила, что в полицию Осаки обратились две женщины, обвинившие Ито в сексуальном насилии в июне 2023 года после матча с командой Перу.
Адвокат футболиста назвал обвинения совершенно необоснованными. По его словам, Ито действительно провел время с женщинами, но их показания противоречивы, а обвинения бездоказательны. Адвокат подал на этих женщин в суд за клевету, пишет Kyodo.
Ито провел за сборную 54 матча и забил 13 голов. На клубном уровне он выступает за «Реймс» в чемпионате Франции.
В январе первая леди Франции Брижит Макрон предлагала главному тренеру сборной Дидье Дешаму взять в команду Ито, но тот ответил, что не может, поскольку футболист японец.
Японцы в четвертьфинале Кубка Азии сыграют с Ираном 3 февраля.
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