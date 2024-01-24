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Брижит Макрон предложила Дешаму вызвать японца в сборную Франции

Дешам объяснил жене Макрона невозможность вызова японца Ито в сборную Франции
Брижит Макрон и Дидье Дешам посетили больницу в Реймсе. Жена президента отметила игру форварда Ито за местный клуб и спросила тренера, почему он не вызывает его в сборную. «Потому что он японец», — ответил Дешам
Брижит и Эмманюэль Макрон
Брижит и Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / WPA Pool / Getty Images)

Первая леди Франции Брижит Макрон предложила главному тренеру национальной сборной Дидье Дешаму взять в команду японского футболиста «Реймса» Дзюнъю Ито. Об этом сообщает Champagne FM.

На прошлой неделе Брижит Макрон и Дешам посетили Университетскую больницу Реймса.

Дешам рассказал журналистам, что в сборной нет игроков из местного клуба Лиги 1, но он следит за ними так же, как и за французами в других командах.

«Есть японец, который очень хорошо играет в «Реймсе», — сказала Брижит Макрон, но не сразу смогла вспомнить его имя. После подсказки, что речь идет, вероятно, об Ито, Макрон добавила: «Мы должны взять его в команду Дидье» а потом спросила тренера, почему он этого не делает.

«Потому что он японец», — ответил Дешам, после чего оба рассмеялись.

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Ито 30 лет, он провел 53 матча за сборную Японии и забил 13 мячей.

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В «Реймсе» нападающий играет второй сезон. В этом сезоне на его счету 17 матчей в Лиге 1 и два мяча.

«Реймс» занимает шестое место в турнирной таблице.

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Анна Сатдинова
Футбол Дидье Дешам Брижит Макрон
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