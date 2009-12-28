В Коми утверждено обвинительное заключение водителю, управлявшему автобусом в состоянии алкогольного опьянения.

Прокурор Ижемского района Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя рейсового автобуса, бывшего сотрудника ООО "Усть-Цилемское АТП". Как сообщает прокуратура республики, мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.264 УК РФ).



Как установило следствие, 25 октября 2009г. обвиняемый отправился в рейс из поселка Ираель Сосногорского района после того, как ночью употреблял алкоголь. Во время движения мужчина заметил знак "опасный поворот", однако вместо того, чтобы принять меры безопасности, стал на ходу надевать на руку перчатку. В результате автобус занесло и он опрокинулся. Из 9 находившихся в автобусе пассажиров пострадали семеро, один из них получил тяжелые травмы.



Отметим, 26 октября 2009г. мировой судья лишил водителя прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут переданы в Ижемский районный суд для рассмотрения по существу.