Доллар подешевел в начале торгов на ММВБ более чем на 50 коп., котировки евро снизились на 42 коп.

На российском валютном рынке ММВБ сегодня продолжилось укрепление рубля. В начале торговой сессии котировки доллара опустились ниже отметки 30 руб./долл., котировки евро приблизились к отметке 43 руб./евро. По состоянию на 10:20 мск бивалютная "корзина" (0,55 долл. и 0,45 евро) торговалась на уровне 35,8860 руб., что на 11 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10:20 мск средневзвешенный курс доллара расчетами today составлял 29,9791 руб./долл. Это на 52 коп. ниже официального курса доллара к рублю, установленного Банком России на сегодня. При этом минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 29,86 руб./долл., максимальные - 30,04 руб./долл.

Ощутимо подешевела сегодня и единая европейская валюта. По состоянию на 10:20 мск средневзвешенный курс евро расчетами today составлял 43,0711 руб./евро. Это на 42 коп. ниже официального курса на сегодня. Минимальные сделки по евро совершаются уже ниже отметки 43 руб./евро - на уровне 42,8775 руб./евро, максимальные - 43,545 руб./евро.

Эксперты считают, что рубль может продолжить укрепление к доллару и евро на фоне роста мировых цен на нефть, стабилизации евро к доллару на мировом рынке FОREX. Участники рынка считают, что при дальнейшем росте рубля ближе к нижней границе плавающего коридора "корзины" (35-38 руб.) Банк России может выйти на рынок с плановыми интервенциями.

Поддержку рублю сегодня также может оказать продажа валюты в рамках подготовки к уплате налогов: 25 декабря - последний день уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а в начале следующей недели - налога на прибыль.

Накануне рубль укрепился до 2,5-недельного максимума по отношению к бивалютной "корзине" и до месячного максимума к евро. Доллар при этом понизился более чем на 30 коп. - до недельного минимума в 30,20 руб./долл.

Напомним, что официальный курс доллара США, установленный Банком России с 24 декабря 2009г., составляет 30,5007 руб./долл., курс евро - 43,4848 руб./евро.