Финансирование программы по подготовке к празднованию 90-летия Карелии превысит 5 млрд руб.

Финансирование программы по подготовке и проведению празднования 90-летия Республики Карелия в 2010г. превысит 5 млрд руб. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, денежные средства будут выделены за счет федерального, республиканского, местных бюджетов и внебюджетных источников.

В ходе совещания под председательством первого вице-премьера правительства РФ Виктора Зубкова было принято решение об окончании строительства президентской библиотеки в Петрозаводске, краеведческого музея и строительстве нового завода по переработке ягод в рамках подготовки к юбилейным торжествам.

Республика Карелия была образована 8 июня 1920г. как Карельская трудовая коммуна на территории бывшей Олонецкой губернии.