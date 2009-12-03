В Карелии зарегистрировано шесть летальных случаев в результате осложнений при заболевании гриппом A (H1N1).

В Республике Карелии по состоянию на 1 декабря 2009г. зарегистрировано шесть летальных случаев в результате осложнений при заболевании гриппом A (H1N1), в том числе в Петрозаводске - четыре. Как передает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения и социального развития, по каждому случаю смерти проводится служебное расследование.

Отметим, 27 ноября 2009г. в Карелию поступила партия инактивированных вакцин против гриппа A (H1N1) для проведения поэтапной иммунизации населения. В первую очередь будут вакцинированы работники здравоохранения и социального обслуживания, студенты старших курсов медицинских вузов, работники государственных муниципальных образовательных учреждений и студенты начального профессионального образования, средних специальных и высших образовательных учреждений региона. Кроме того, вакцинация будет проведена среди учащихся средних школ, детских домов и учреждений интернатного типа. Всего Карелия получит 44 тыс. 385 доз вакцины.

Напомним, в Карелии по состоянию на 2 декабря 2009г. количество заболевших гриппом A (H1N1) составляет 476 человек. Высокопатогенный грипп зарегистрирован в тринадцати административных образованиях республики.

Как сообщалось ранее, в настоящее время в Карелии решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смерти жителя Петрозаводска от пневмонии, вызванной гриппом А (Н1N1). К ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть пациента, может быть привлечен врач-терапевт поликлиники, диагностировавший заболевание как ОРВИ и не назначивший надлежащее лечение.