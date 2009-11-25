Смольный утвердил четыре лота на предстоящих торгах на право реновации 22 кварталов первой массовой серии.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило четыре лота, которые до конца 2009г. будут выставлены на торги на право реновации 22 кварталов с домами первых массовых серий. Об этом сообщила сегодня на заседании правительства губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко.

Первый лот предусматривает реновацию территории кварталов N7, N8 и N9 в Автово, квартала N55 на Тихорецком проспекте, квартала N1-5 в Сосновой Поляне, территории, ограниченной береговой линией рек Нева и Славянка, в районе Нарвской заставы, а также квартала N17-17А на Гражданском проспекте.

Во второй лот включены квартал N1-1А на Гражданском проспекте, кварталы N128, N128А и N136 в районе Щемиловки, территория, ограниченная Лиговским проспектом и улицами Расстанной, Тамбовской и Прилукской. Кроме того, в лот включена территория квартала в Колпино, расположенная восточнее Загородной улицы, квартал N35 в Ржевке и квартал N18 восточнее Витебской железной дороги.

Третий лот предусматривает реконструкцию квартала N5 в Дачном, квартала N43 в Полюстрово, кварталов N7-10, N13, N14 и N16 западнее Варшавской железной дороги и квартала N10 в Колпино.

Четвертый лот содержит территорию кварталов N7-17 в Сосновой Поляне, квартала N6 в Ульянке, квартала N16 на Малой Охте и квартала N9 западнее Варшавской железной дороги.

Как сообщалось ранее, стартовая цена торгов, предположительно, составит от 50 млн до 150 млн руб. Согласно условиям аукциона, расселение квартир будет осуществлять инвестор, победивший в конкурсе.

Напомним, программу реновации кварталов с домами первой массовой серии правительство Петербурга объявило в сентябре 2007г.