Россельхозбанк открыл группе ЛСР (Петербург) кредитные линии на общую сумму 100 млн долл.

ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Группа ЛСР" (Санкт-Петербург) подписали договоры об открытии кредитных линий на общую сумму 100 млн долл. Как передает пресс-служба петербургской компании, средства предоставлены сроком на пять лет.



ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" создано в соответствии с распоряжением президента РФ N75-рп от 15 марта 2000г. Генеральная лицензия ЦБ РФ N3349. 100% акций кредитной организации находятся в собственности государства. Уставный капитал Россельхозбанка составляет 106 млрд 200 млн руб. ОАО "Россельхозбанк" предоставляет услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскому населению, участвует в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий РФ.



Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа имеет предприятия и офисы в Петербурге, Москве, ряде городов Ленинградской области, а также в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине и в Германии.