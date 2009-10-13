Минсвязи: Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит программу развития цифрового телерадиовещания на 2009-2015гг.

Федеральная целевая программа развития цифрового телерадиовещания на 2009-2015гг. в ближайшее время будет внесена на рассмотрение правительства РФ. Об этом сегодня сообщил журналистам в Санкт-Петербурге министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев. По его словам, документ уже согласован с Министерством финансов и в настоящее время проходит экспертизу в Министерстве юстиции.

Федеральная целевая программа развития цифрового телерадиовещания разрабатывается в рамках соответствующей концепции, которая, в частности, предусматривает переход на цифровое вещание и расширение вещания на страны ближнего и дальнего зарубежья.