Государственный долг Петербурга возрос в 5,08 раза - до 1,850 млрд руб. на 1 октября 2009г.

Государственный долг Санкт-Петербурга возрос в 5,08 раза по сравнению с данными на 1 октября 2008г. и по состоянию на 1 октября текущего года достиг 1 млрд 849 млн 817,58 тыс. руб. По информации комитета финансов администрации Петербурга, внутренний госдолг увеличился в 18,3 раза - до 1 млрд 678 млн 281,70 тыс. руб. Внешний долг Северной столицы снизился на 36,95% и составил 171 млн 535,88 тыс. руб.