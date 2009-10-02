Объем финансирования программы расселения аварийного жилья в Карелии в 2010г. составит 72,5 млн руб.

Общий объем финансирования региональной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Республике Карелии в 2010г. составит 72 млн 500 тыс. руб. По данным пресс-службы регионального правительства, из них 21 млн 800 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 6 млн 500 тыс. руб. - республиканской казны. Кроме того, планируется привлечь 43 млн руб. внебюджетных средств. Соответствующие параметры программы утвердил глава региона Сергей Катанандов.



В соответствии с программой, до 2011г. в Карелии будет ликвидировано 1 тыс. 300 кв. м ветхого и аварийного фонда. Переселить планируется 36 семей. Отметим, в настоящее время в регионе насчитывается 598 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.