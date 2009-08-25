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ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций РЖД объемом 11 млрд 318,4 млн руб.
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ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций РЖД объемом 11 млрд 318,4 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 25 авг 2009, 18:39
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ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций РЖД объемом 11 млрд 318,4 млн руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) объемом 11 млрд 318,400 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФСФР.

Эмитент по закрытой подписке разместит 11 млн 318 тыс. 400 акций номиналом 1 тыс. руб. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-65045-D-003D.

Напомним, совет директоров РЖД в конце июля 2009г. принял решение провести дополнительную эмиссию акций объемом 11 млрд 318,4 млн руб. Потенциальным приобретателем размещаемых ценных бумаг является единственный акционер ОАО "РЖД" - правительство РФ.

Председатель правительства РФ Владимир Путин в начале июля с.г. сообщал, что подписал распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО "РЖД" на 11,3 млрд руб., из которых 3 млрд руб. будут направлены на закупку пассажирских вагонов на Тверском вагоностроительном заводе. Как тогда пояснил вице-премьер РФ Александр Жуков, 6 млрд руб. из указанной суммы будет направлено на строительство 53-километрового железнодорожного участка для восстановления сообщения между Пермью и Соликамском. Данные средства будут в дальнейшем компенсированы компаниями "Уралкалий" и "Сильвинит". Еще 2,3 млрд руб. будут направлены РЖД для компенсации потерь от льготных перевозок студентов и школьников по железной дороге.

В настоящее время уставный капитал РЖД составляет 1 трлн 583 млрд 197 млн 819 тыс. руб. и разделен на 1 млрд 583 млн 197 тыс. 819 акций номиналом 1 тыс. руб. В последний раз уставный капитал компании был увеличен на 2,7% за счет размещения 41,5 млн акций номиналом 1 тыс. руб. в середине июня с.г.

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