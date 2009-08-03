В Петербурге задержан подозреваемый в похищении человека и вымогательстве 1,5 млн руб.

В Санкт-Петербурге задержан участник преступной группы, подозреваемый в похищении человека и вымогательстве 1 млн 500 тыс. руб. По данным правоохранительных органов, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело в порядке ч.1 ст.126 УК РФ (похищение человека).

Как установило следствие, 30 июля 2009г. подозреваемый совместно с другими членами банды у станции метро "Автово" в Петербурге обманным путем посадил потерпевшего в неустановленную машину. Затем участники преступной группы отвезли похищенного в квартиру на улице Турку, где, угрожая жизни мужчины и его близких родственников, требовали деньги в счет несуществующего долга.

Мужчину освободили сотрудники силовых ведомств при проведении спецоперации. В настоящее время приняты меры для розыска остальных участников преступного сообщества.