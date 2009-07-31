Прокурор Коми утвердил обвинение против начальника отдела ГИБДД, нанесшего ущерб бюджету РФ в размере 13,5 млн руб.

Прокурор Республики Коми сегодня утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД УВД по городу Сыктывкару в соответствии с ч.4 ст.290 (получение взятки в крупном размере), ч.1 ст.285 (злоупотребление полномочиями), ст.292 (служебный подлог) и ч.1 ст.327 (подделка официального документа с целью последующего его использования) УК РФ. По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, всего милиционеру инкриминируются 93 эпизода преступной деятельности.



Органы следствия вменяют мужчине совершение незаконных регистрационных действий с автомобилями японского производства, ввезенными на территорию России и прошедшими таможенное оформление как узлы и агрегаты. Кроме того, сотрудник ГИБДД уличен в получении взятки в виде автомобиля.



Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.



Как сообщал РБК ранее, сумма ущерба, нанесенного бюджету РФ действиями злоумышленника, составила более 13 млн 500 тыс. руб.