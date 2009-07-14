ДТЭК (Украина) привлечет в киевском Проминвестбанке 20 млн долл. для закупки турбин у "Силовых машин".

Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК, Украина) привлечет кредит Проминвестбанка в размере 20 млн долл. для закупки турбин у ОАО "Силовые машины" (Россия). Как сообщает пресс-служба ДТЭК, средства будут предоставлены на 1,5 года.

Закупка турбин у "Силовых машин" состоится в рамках проекта реконструкции энергоблоков ТЭС "Востокэнерго", входящей в состав ДТЭК. Первый аккредитив для этих целей на сумму 250 млн руб. был открыт 9 июля 2009г.

ДТЭК - первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк (Проминвестбанк) создан в 1992г. Крупнейшие акционеры банка - Внешэкономбанк (Россия), владеющий 75% акций, и ООО "Сигнус" (дочерняя компания Slav AG), у которой находятся 12,37% акций.

ОАО "Силовые машины" - российский производитель и поставщик комплексных решений в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. Оборудование, произведенное предприятиями "Силовых машин", установлено в 57 странах.