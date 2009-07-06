Глава Василеостровского района Петербурга будет назначен 7 июля 2009г.

Глава Василеостровского района Петербурга будет назначен во вторник, 7 июля 2009г. Об этом журналистам сообщила губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко. Она отметила, что на данный момент рассматриваются три кандидатуры на пост главы района, ведется обсуждение.



Напомним, что 26 июня 2009г. стало известно, что бывший руководитель Василеостровского района города Александр Исаев возглавит ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга".