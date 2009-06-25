Сумма оборонного заказа для организаций Петербурга на середину июня 2009г. увеличилась на 30% - до 51 млрд руб.

Сумма оборонного заказа для организаций Санкт-Петербурга по состоянию на середину июня 2009г. увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51 млрд 29 млн 900 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) администрации города.



На текущий день городским предприятиям оборонно-промышленного комплекса перечислено 19 млрд 727 млн 400 тыс. руб. авансовых платежей, что в полтора раза превышает аналогичный показатель 2007г. По словам председателя КЭРППиТ Сергея Бодрунова, "сейчас петербургскими организациями заключен 781 контракт по оборонному заказу. В ближайшее время должны пройти дополнительные конкурсы. И мы рассчитываем, что общий объем оборонного заказа для городских предприятий возрастет примерно до 60 млрд руб.".