ЦБ РФ: Снижение денежной массы в мае 2009г. по сравнению с маем 2008г. составило 5% (дополнение).

Снижение объема денежной массы в мае 2009г. по сравнению с маем 2008г. составило 5%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Улюкаев. Он напомнил, что в апреле 2009г. по сравнению с апрелем 2008г. снижение объема денежной массы составило 8%. Таким образом, в мае 2009г. наметился рост объема денежной массы. Первый зампред ЦБ РФ отметил, что это положительная тенденция, которая свидетельствует об увеличении кредитной активности, а также увеличении объема депозитов.