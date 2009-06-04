Х5 Retail Group планирует слияния и поглощения в пределах РФ и Украины, сообщил журналистам главный исполнительный директор Лев Хасис. По его словам, для этих целей компания не исключает выпуск дополнительных акций. Он отметил, что на Украине не исключено в перспективе заключение крупной сделки слияния и поглощения, при этом владельцы приобретаемой торговой сети получат акции Х5 Retail Group. Приобретения за пределами Украины и РФ компанией не планируются.

Л.Хасис уточнил, что капиталозатраты компании, запланированые на 2009г. в размере 14 млрд руб., могут оказаться недостаточными для реализации планов слияния и поглощения.

Х5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2009г. под управлением компании находилось 1 тыс. 144 магазина в Москве, Санкт-Петербурге и еще 39 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 886 магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", 209 супермаркетов "Перекресток" и 49 гипермаркетов "Карусель". На 31 марта 2009г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586. С мая 2005г. акции X5 Retail Group N.V. котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). По состоянию на 30 июня 2008г. "Альфа-групп" владела 47,2% уставного капитала X5 Retail (в том числе 5% бумаг находится в сделке финансового РЕПО), менеджменту X5 Retail принадлежало 1,8%, основателям сети "Пятерочка" (включая Андрея Рогачева) - 23,1%. В свободном обращении находится 27,9% акций.

Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО, по аудированным данным, за 2008г. снизилась на 28% и составила 111,5 млн долл. Чистая выручка на основе консолидации выросла на 57% по сравнению с 2007г. в долларовом выражении и составила 8,4 млрд долл.