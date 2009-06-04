АЭС России, по оперативным данным, в январе-мае 2009г. снизили выработку электроэнергии на 5,3% - до 64,75 млрд кВт/ч.

АЭС России, по оперативным данным, в январе-мае 2009г. снизили выработку электроэнергии на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. - до 64 млрд 746,6 млн кВт/ч. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Энергоатом". На АЭС с энергоблоками ВВЭР было выработано 34 млрд 443,3 млн кВт/ч, на АЭС с блоками РБМК, БН и ЭГП - 30 млрд 303,3 млн кВт/ч. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 77%.



В январе-мае 2009г. на АЭС не было зафиксировано инцидентов, сопровождавшихся радиационными последствиями, а также отклонений, классифицируемых по международной шкале ядерных событий (INES) выше нуля.



В настоящее время на 10 атомных станциях России эксплуатируется 31 энергоблок установленной мощностью 23 тыс. 242 МВт, из них: 15 реакторов с водой под давлением (9 ВВЭР-1000, 6 - ВВЭР-440), 15 канальных кипящих реакторов (11 РБМК-1000 и 4 ЭГП-6), 1 реактор на быстрых нейтронах. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России - 16%. АЭС России в 2008г. выработали 162,3 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 3% больше, чем в 2007г.