Выручка авиакомпании UTair по РСБУ в I квартале 2009г. выросла на 15,2% и составила 5,7 млрд руб.

Выручка ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2009г. выросла на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 млрд 715,05 млн руб. Такие данные содержатся в отчете компании. Прибыль от продаж в I квартале с.г. сократилась на 92,1% - до 16 млн 305 тыс. руб.

Напомним, чистый убыток UTair по РСБУ в I квартале 2009г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,4 раза и составил 147,873 млн руб.

Основными направлениями деятельности авиакомпании UTair являются выполнение вертолетных работ на территории России и за рубежом, осуществление пассажирских и грузовых перевозок на внутренних и международных авиалиниях самолетами различных типов. Чистая прибыль авиакомпании UTair по РСБУ в 2008г. сократилась на 82,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 75 млн 822 тыс. руб.