Прокуратура Мурманской обл. предъявила иски по взысканию более 4,7 млн руб. с лиц, уличенных в коррупции.
Санкт-Петербург и область, 15 мая 2009, 14:40
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Прокуратура Мурманской обл. предъявила иски по взысканию более 4,7 млн руб. с лиц, уличенных в коррупции.
Прокуратура Мурманской области по результатам проверки уголовных дел предъявила иски по взысканию в пользу государства более 4,7 млн руб. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона, наказание коснется лиц, виновных в совершении преступлений коррупционного характера.
В частности, предъявлен иск по уголовному делу, возбужденному 3 июня 2008г. Кандалакшским межрайонным следственным отделом в отношении инспектора дорожно-патрульной службы Кандалакши и старшего сержанта милиции. Стражи порядка были уличены в получении взятки в размере 7 тыс. руб. от граждан, нарушивших правила дорожного движения, за освобождение от административной ответственности.