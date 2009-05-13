Прокуратура Петербурга выявила нарушения природоохранного законодательства "Леннефтепродуктом".

Прокуратура Санкт-Петербурга внесла представление в адрес ОАО "Леннефтепродукт" об устранении нарушений природоохранного законодательства. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в отношении генерального директора Красносельской нефтебазы ОАО "Леннефтепродукт" возбуждено дело об административном правонарушении. Производство начали в связи с нарушениями ст.8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами).

Как установили в прокуратуре, предприятие не разработало и не согласовало проект организации санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения. В нарушение требований федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" на нефтебазе не осуществляется мониторинг воздуха. Кроме того, выявлены факты хранения мусора и отходов на территории базы.