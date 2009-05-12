И.Щеголев: Число пользователей интернета в РФ в 2009г., по прогнозу, вырастет на 34% - примерно до 63 млн.

Число пользователей интернета в России в 2009г., по прогнозу, вырастет на 34% - примерно до 63 млн, сообщил на расширенном заседании коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций РФ глава ведомства Игорь Щеголев. Он отметил, что в 2008г. число пользователей интернета в России выросло на 34,3% - до 47 млн. "Мы очень надеемся на дальнейшее увеличение числа пользователей интернета с темпами роста 34% в год в текущем году", - сказал министр.

По его словам, доля российских пользователей, выходящих в интернет из дома в 2008г. превысила 70%. При этом около трети домашних пользователей, или примерно 20% всей аудитории, имеют широкополосный доступ.

Министр добавил, что средняя скорость доступа в интернет в регионах заметно ниже, чем в столице. Самая распространенная скорость в среднем по 21 крупному городу России, исключая Москву и Санкт-Петербург, составляет примерно 410 Kb/сек., а в столице - около 7000 Kb/сек. При этом расценки на местах значительно выше столичных. Как подчеркнул И.Щеголев, там, где эти услуги оказываются компаниями группы "Связьинвест", представители государства уже обращают внимание менеджмента "на такой весьма своеобразный цифровой разрыв". "Мы надеемся в ближайшее время услышать о сокращении этого разрыва", - сказал он.

В крупнейших городах России проникновение интернета значительно выше, чем в среднем по стране. В городах с населением более 100 тыс. человек свыше 42% людей старше 12 лет пользуются интернетом хотя бы раз в месяц. В Москве этот показатель составляет 61%, в Санкт-Петербурге - 53%.